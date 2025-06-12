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朱立倫號召「愛國者行動」　綠：愛的是哪國要先跟國人說清楚

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

全台罷免藍綠委進度，在二階段送件呈現31：0。國民黨為搶救選情，黨主席朱立倫昨宣告，全黨要進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，接下來與藍營各縣市長商討作戰策略，不管是立法院長韓國瑜還是戰鬥藍發起人趙少康，都要守護每一席藍委。對此，民進黨今（12日）回應，國民黨立院黨團總召在會期開會中開會到一半時，竟然帶著16個立委跑去中國見中共的高官，現在馬英九國民黨的前黨主席又要去中國見習大大了，到底愛的是哪一國？我想這個可能國民黨要先跟人民說清楚。

朱立倫表示，罷免即將進入第三階段，國民黨必須全力以赴，全黨進入「戰鬥狀態」，他用「愛國者行動」形容接下來的努力，國民黨愛中華民國、愛台灣，為了保護民主、保護台灣，因此必須如同愛國者飛彈一樣，對於所有空襲、敵人，要用跟愛國者飛彈一樣的精神，保護台灣民主的天空、守護台灣安全。

民進黨發言人吳崢表示，看到這一次的全國大罷免運動事實上非常多公民會投入大罷免，就是因為要反共護台、因為愛中華民國愛台灣。所以如果當朱立倫主席也要標榜國民黨是一個愛國政黨時，應該要跟所有台灣的公民人民交代清楚，那國民黨愛的是哪一國呢？是中華民國呢？還是中華人民共和國呢？

吳崢指出，為什麼國民黨立院黨團總召在會期開會中開會到一半時，竟然帶著16個立委跑去中國見中共的高官呢？為什麼現在馬英九國民黨的前黨主席又要去中國見習大大了，到底愛的是哪一國？我想這個可能國民黨要先跟人民說清楚。

對於大罷免，吳崢提到，那再來關於具體行動的部分，昨天黨部已經跟大家報告，青年部發起夏日破浪行動，要召集對於政治有意願來投入的青年們一起來投入這一次第三階段的公民運動，用身體力行實際到街頭上參與台灣民主的方式來深化民主。

吳崢表示，民進黨對整個罷免運動的態度從二階到現在都是非常一致，如賴清德宣誓，民進黨會全力做公民團體的後盾，所以公民團體有需求我們都會全力的支援。昨天宣布的這個夏日破浪行動只是諸多支援行動的其中一項，接下來也會陸陸續續有更多相關的作為，就是要來全力相挺公民。

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