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準台大生「放棄錄取」控駭客入侵　警：將通知IP申請人到案

▲針對陳姓台大研究所正取生質疑碩士班資格遭冒名竄改「錄取放棄」，龜山警分局指出，尚未收到北市中正二分局公文，收到後將行為IP申請人到案說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對陳姓台大研究所正取生質疑碩士班資格遭冒名竄改「錄取放棄」，龜山警分局指出，尚未收到北市中正二分局公文，收到後將行為IP申請人到案說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名陳姓學生日前指控正取台大碩士班資格，卻遭不明人士冒名竄改成「錄取放棄」，質疑網站遭駭客非法入侵，他除向台大申請恢復學籍，並已向北市警中正二分局報案，其戶籍地所在龜山分局今（12）日指出，初步清查出竄改IP位置在中部某縣市，待北市警的公文後，將通知IP申請人到案說明。

據了解，陳生於3月25日上午在桃園市龜山區住家查詢台大研究所錄取序號，當時查出「志願1」正取生，立即依規定完成碩士班網路報到，著手展開後續研究準備，未料，6月2日晚間突然接獲同學告知，他在台大報到網站的資料竟顯示為「錄取取消」，他才驚覺錄取資格遭取消。

陳生除向台大教務處詢問報到遭取消的理由外，也希望學校能恢復其學籍，隨後向台北市警中正二分局思源街派出所報案，提告「妨害電腦使用罪」，希望警方協助揪出駭客身分，中正二警分局查出陳生戶籍地在桃園市龜山區，依單一窗口方式通知陳生戶籍所在桃園龜山分局協助辦理。

龜山警方查出，該IP位置在中部某縣市，由於尚未收到中正二分局正式公文，因此還無法函文請該IP帳號申請人到案說明，至於為何還未收到公文，可能因公文審理、遞送等程序可能需數日甚至數周時間，因此將等到收到公文後函請帳號申請人到案說明，以釐清相關案情。

此外，台大表示，考生若要放棄台大碩士班的考試資格，除要有學生自己帳號密碼之外，還須上傳身分證影本當作佐證資訊，但從教務處資料顯示，確定是他本人所為，台大才會受理他的放棄資格。面對這次問題，校方會依行政程序召開招生委員會會議，若檢調單位需要調閱台大這邊上網相關資料，台大也會提供，若經檢調調查，真的有遭到竄改事實，校方會向教育部爭取增額錄取。

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