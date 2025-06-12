朱立倫「愛國者行動」點名藍大咖　他曝「精算師」算盤：要死一起死

▲國民黨主席朱立倫在中常會發起「愛國者行動」，要求全黨進入反罷戰鬥狀態。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台罷免藍綠委進度，在二階段送件呈現31：0。國民黨為搶救選情，黨主席朱立倫昨宣告，全黨要進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，接下來與藍營各縣市長商討作戰策略，不管是立法院長韓國瑜還是戰鬥藍發起人趙少康，都要守護每一席藍委。對此，民進黨立委林俊憲11日表示，朱立倫這招可厲害了，朱立倫要求國民黨執政縣市長區域聯防，韓國瑜、趙少康也跑不掉，大罷免看起來會大成功，朱立倫只好提前部署，把黨內所有人拖進來，責任一起扛，「這絕對是精算師的算盤」。

朱立倫表示，罷免即將進入第三階段，國民黨必須全力以赴，全黨進入「戰鬥狀態」，他用「愛國者行動」形容接下來的努力，國民黨愛中華民國、愛台灣，為了保護民主、保護台灣，因此必須如同愛國者飛彈一樣，對於所有空襲、敵人，要用跟愛國者飛彈一樣的精神，保護台灣民主的天空、守護台灣安全。

對此，林俊憲表示，31比0，朱立倫實在是很難看，找不到理由了，只好老調重彈說什麼司法打壓，民眾看得很清楚，這次大罷免哪裡只准罷藍不准罷綠？第二階段連署中，國民黨根本找不到民眾支持，連黨工、各地方黨部主委開記者會，謝龍介都承認是連署份數不足，這關民進黨什麼事？

林俊憲指出，朱立倫身為黨主席面對這麼難看的數字，也沒什麼理由可以交代，只好扯民進黨、司法迫害，朱立倫應該要自我反省，為什麼沒有辦法得到民眾的認同來支持罷免民進黨立委？因為朱立倫根本不知道原因，才會說接下來要區域聯防，他這招可厲害了。

林俊憲直言，朱立倫要求國民黨執政縣市長區域聯防，再把反朱大頭都拖進來，韓國瑜、趙少康也跑不掉、要來助講，一起擔起反罷免責任，拖所有人下水，大罷免看起來會大成功，朱立倫只好提前部署，把黨內所有人拖進來，要死大家一起死，責任一起扛，這絕對是精算師的算盤。

