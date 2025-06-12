保時捷國道急煞插隊！害後方2賓士擦撞受損畫面曝　警追違規駕駛

▲保時捷違規插隊於車道上減速，後方賓士為閃避撞到內側另輛賓士。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

國道2號西向10.3公里桃園路段，10日11時發生車禍事故，保時捷疑要違規插隊於車道上減速，導致60歲董姓女駕駛為閃避該車，碰撞到行駛在內側車道，由38歲姓吳男子駕駛的小客車，警方將通知該違規車輛到案說明，並追究相關責任，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方指出，6月10日11時35分左右接獲通報，國道2號西向10.3公里桃園路段發生事故，董女駕駛小客車，行駛於國道2號西向10.3公里桃園路段，前方保時捷疑似要違規插隊變換至右方車道接國道1號，無故於車道上減速，導致董女為閃避該車，碰撞到行駛在內側車道，由吳男駕駛的小客車，所幸無人受傷，雙方駕駛酒測值均為零，警方將通知該違規車輛到案說明，並追究相關責任，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，駕駛人遵守行車秩序，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規，確保國道行車安全。