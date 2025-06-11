戴錫欽、謝龍介為死亡連署道歉　國民黨不跟進：沒看到他們說法

▲國民黨文傳會主委林寬裕。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「罷雙吳」連署以失敗告終，除了國民黨北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽日前表示，國民黨在這一次連署過程中，對於死亡連署，必須深自檢討，並向外界表達歉意，台南市黨部主委謝龍介也就連署過程中的造假情事，承認連署有違誤。不過，被問到國民黨中央是否要道歉、檢討？國民黨文傳會主委林寬裕今（11日）只回應，沒看到他們的說法，有意見都會虛心受教。

媒體關注戴錫欽、謝龍介都有對罷免綠委的二階連署造假做出檢討，那國民黨中央是否為此事表達態度致歉？林寬裕表示，沒看到他們的說法，所有大家對黨務的意見，他們都會虛心受教，面對所有挑戰，他們都會努力因應。

至於國民黨前立委鄭麗文等人發起「黨外在野大聯盟」，被解讀是朱立倫的藍營分裂危機。國民黨發言人楊智伃說，其實很開心，因為有越來越多力量加入在野，一起面對執政黨的惡罷與獨裁，相信有越來越多人加入「反綠」陣營。

楊智伃說，「黨外在野大聯盟」除了國民黨籍以外，也看到很多之前是民進黨籍的人與會，也有「館長」陳之漢及很多年輕朋友在裡面，相信不是只針對國民黨，而是歡迎所有在野力量一起加入監督執政黨的行列。