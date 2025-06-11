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回應輪迴說！徐榛蔚：中央集錢集權　凸顯財劃法修法正當性

▲花蓮縣長徐榛蔚在議會答詢時表示，卓院長「輪迴說」，再次凸顯《財劃法》修法的正當性及地方自治精神。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚在議會答詢時表示，卓院長「輪迴說」，再次凸顯《財劃法》修法的正當性及地方自治精神。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚10日在議會答詢時表示，卓院長喊出「輪迴說」砍的都是基層薪資、民生需要和社福，再次凸顯執政黨心中只有政爭、漠視鄉親需要，中央挾持補助款逼地方就範「集錢又集權」，再次凸顯《財劃法》修法的正當性及地方自治精神。與其輪迴，不如「放下屠刀、立地成佛」，少點政治鬥爭，多點經濟民生。

徐榛蔚指出，綠營近期不斷散播中央補助花蓮十年千億，事實上，台灣財政制度的關係，地方每年7成基本財政需要來自一般性補助款。直指近10年在綠營執政下中央「集錢、集權」且分配不公，根據財政部統計104-113年「中央實徵稅收」增加逾100%，屏東縣政府補助成長128%，反觀補助花蓮僅增48%，而過去前瞻預算也有高雄前鎮漁港原申請3,000萬竟膨脹至81億的案例。

徐榛蔚批評，這不是「輪迴」，而是對弱勢鄉親的漠視，不管民生經濟、只管政黨政爭，不解決國際經濟議題、國旅逆差、花東交通，只管政爭。當中央將補助款作為政爭工具，首先受害的就是最需要被照顧的弱勢群體。包含偏鄉與貧困學生的營養午餐，中低收入戶的各項補助，也影響基層薪資，而每位基層人員背後都代表著一個家庭，也波及全縣道路養護、區域排水與清淤等基本公共安全建設以及校園改善工程。把補助當政爭工具，漠視鄉親需要，再次凸顯《財劃法》修法正當性。

徐榛蔚呼籲，鄉親的基本需要，不是執政黨政爭或報復的工具。與其「輪迴」，誠摯呼籲中央「放下屠刀、立地成佛」，少一分算計，多一分體恤；放過鄉親、回頭是岸。縣府會持續向中央爭取地方基本需要，堅守花蓮在地每一位孩子、婦女、長輩與基層人員，在政治風暴中堅定前行。
 

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輪迴說集錢集權財劃法修法正當性

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