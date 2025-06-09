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卓榮泰預算「輪迴說」惹議　吳宗憲轟冷血：補助款看顏色不看人民？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前聲稱，將對當初審查預算表決支持中央政府的立委，優先協助其所屬地方政府解決經費問題，這不是報復心態，而是一個輪迴。對此，國民黨立委吳宗憲今（9日）表示，補助款看顏色！不看人民？這些都是教育、福利津貼、基礎交通建設，但現在只要不支持預算案，就不補助，難道是黑道治國。他批評，卓榮泰是無視法律、不顧全民基本需求的違憲、違法、冷血院長，賴政府丟掉法治、丟掉民主，已走向極權國家的道路上。

吳宗憲表示，明明《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》係規範依據縣市財力酌給，卓榮泰院長卻說「優先」補助支持總預算案立委的所屬縣市，所以地方補助款，是顏色對了，才給？這是人民的納稅錢！

吳宗憲表示，大家都知道中央預算裡，國防是首要，114年總預算案僅刪除46億，其中97.8%是「獵鴞專案」，連民進黨也同意刪，是史上拿最多、刪最少的預算；反觀地方預算，首要的是什麼？就是用作教育、社福、基礎建設的一般性補助款，卻被大刪636億，比率高達27%。

吳宗憲質疑，這些都是孩子的教育、老人/身權者的福利津貼、基礎交通建設，唯有人民滿足了教育、健康、生活的需求，才可能維持社會穩定與進步。但在「吾」賴政府的邏輯下，只要不支持預算案，就不補助了，還挾地方當肉票，要脅中央民意代表追加預算，難道是黑道治國。

吳宗憲指出，明明補助辦法第1條開宗明義說，依據財劃法第30條、地方制度法第69條所制定，則地制法就是授權制定補助辦法的母法，子法不能逾越母法，更不能違反憲法，釋字第360、367、390、402、412號等均有闡述。

另外，吳宗憲提到，地制法30條1項規定「各上級政府為謀地方均衡發展，對於『財力較差』之地方政府『應』酌予補助」；憲法147條「為謀縣與縣間之經濟平衡發展，對於『貧瘠』之縣，『應』酌予補助」、憲法163條「國家『應』注重各地區教育之均衡發展，貧瘠地區之教育文化經費，由國庫補助之」、憲法增修條文第10條第8項「國家應重視社會福利工作，對於社會救助等救濟性支出『應』優先編列」。

吳宗憲認為，簡單來說，憲法指明為求地方教育、社福救助均衡發展，應優先編列救濟性支出，尤其對於「貧瘠」地區，這些「救濟性支出」，就是法律義務支出，就是救命錢。

吳宗憲說，卓榮泰院長卻說有支持中央總預算的縣市，才給予補助，已公然違反憲法第7條人民平等權，保障人民不因身處貧瘠地區而遭不公平待遇，更展現「吾」賴政府集錢又極權的獨裁野心，當補助款成了中央看顏色再給，這還是法治國家嗎？

吳宗憲強調，立法院刪減中央政府不必要且浪費的出國、文宣等支出後，仍拿到史上最高的2.9兆；未列入法律義務支出的項目高達1.3兆，要求行政院樽節通刪的636億僅占2%，行政院卻轉手大砍地方救命補助款高達27%，當初2002年陳水扁執政、張俊雄內閣時代，通刪658億，仍能順利執政，13年後，到了賴清德、卓榮泰卻只能哭窮，拿地方當肉票。

最後，吳宗憲直言，從先前先下第一部內政部長劉世芳大喊改路名，無視人民納稅的血汗錢，到最愛覆議的卓院長，躍身不顧人民平等權、無視法律、不顧全民基本需求的違憲、違法、冷血院長，「吾」賴政府丟掉法治、丟掉民主，已走向極權國家的道路上。

▼國民黨立委吳宗憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 國民黨立委吳宗憲 。（圖／記者李毓康攝）

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