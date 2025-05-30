　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

併購不破雇傭！牛煦庭提《勞基法》修法　保障企業併購勞工權益

▲▼牛煦庭 立法院院會 紀念日及節日實施條例草案 提案說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為保障勞工權益，國民黨立委牛煦庭、廖偉翔等人提出《勞動基準法》第20條修正案。牛煦庭指出，鑑於現行企業改組或併購時，常有勞工處於被動接受是否留用結果的處境，但勞動關係的保障為其重要，希望未來修法，能保障企業併購時的勞動權益，未來將力推「併購不破僱傭」案。

政府自2001年開始主導大量金融機構合併，造成大量社會衝突及勞工權益受損，包含元大-大眾、富邦-日盛、星展-花旗、台新-新光、永豐-京城等，甚至遠傳-亞太、台灣大哥大-台灣之星等合併案。

為保障勞工權益，藍委牛煦庭、廖偉翔、林倩綺、馬文君等人提案修法《勞動基準法》第20條，修正條文指出，事業單位以法律行為將其事業之全部或一部讓與第三人，致勞工從屬於受讓人者，其勞動契約、工作規則、團體協約、勞資會議決議及其他因勞動關係所生之權利義務，對於受讓人仍繼續存在。但經勞工依第四項規定表示異議者，不在此限。

條文提到，原事業單位及受讓人應於預定讓與基準日或讓與效力發生日六個月前，以書面通知原事業單位之企業工會依團體協約法規定就下列事項進行團體協約之協商，企業工會亦得請求協商；無企業工會、任一方拒絕協商或無法達成協議者，準用大量解僱勞工保護法第五條第二項、第六條、第七條及第十八條之規定：一、讓與基準日或讓與效力發生日。二、預期對勞工採取之措施。

條文也指出，事業單位及受讓人應於讓與基準日或讓與效力發生日三個月前，將下列事項以書面通知第一項勞工：一、讓與基準日或讓與效力發生日。二、讓與之原因。三、勞工因讓與所生法律、經濟及社會上影響之分析。四、預期對勞工採取之措施。

條文說明，勞工對於前項書面通知，得於送達後四十五日內，不附理由以書面向原事業單位或受讓人表示異議，並得於第二項第一款之日十五日前向原表示異議者以書面撤回之。但撤回以一次為限。勞工依前項規定表示異議者，得同時或於第二項第一款之日以前，以書面請求原事業單位於該日依第十七條、第五十五條或勞工退休金條例第十二條、第十三條規定，發給資遣費或退休金；為另謀工作者，得於工作時間請假外出，其請假時數及工資準用第十六條第二項規定。

條文也說，原事業單位及受讓人，對於下列債務負連帶清償責任。但原事業單位因讓與而消滅者，不在此限：一、前項資遣費及退休金。二、讓與後一年內原勞動條件所生並已屆清償期之債務。原事業單位或受讓人以第一項讓與為原因而終止勞動契約者，無效。

據悉，全國金融業工會聯合總會日前已針對該提案拜訪牛煦庭，對於該條文保障企業併購時的勞動權益表達支持，並期待立法院盡速排案進行黨團協商及院會討論。

目前《勞動基準法》第20條已一讀通過，等待社福衛環委員會排案進行院會討論及協商。牛煦庭也說，除了現行《勞動基準法》第20條修正案之外，可以與財政委員會立委合作，提出《金融機構合併法》修正案，雙管齊下以確實保障金融業勞工的權益。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
永康街Uber暴衝！連撞13車1人斷腿　駕駛遭拖出癱軟喊：我
直擊／蔡康永暴瘦現身東京！　帥氣鮮肉男相伴
驚恐畫面！短裙妹電梯遭淫男強拉手
打119載妻送醫...夫開BMW撞翻救護車釀4傷
台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」
被通知有上千萬遺產！　曾孫女驚呼：傳說是真的
周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

地方補助款遭砍卓揆提636億追加預算　林俊憲：藍白要把握補考機會

遭罷團指送59元洗潔精賄選　黃建賓轟「公然抹黑」：不更正就提告

綠側翼稱「藍白刪預算阻防疫」　陳菁徽怒：買疫苗錢一毛未刪

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

陸委會調查藝人與中共合作　綠：不只是立場選擇更系統性配合

卓榮泰要立院同意636億追加預算　許宇甄轟：挾持全民當肉票

併購不破雇傭！牛煦庭提《勞基法》修法　保障企業併購勞工權益

楊寶楨到竹市府擔任發言人　人事令公布後首發聲

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

地方補助款遭砍卓揆提636億追加預算　林俊憲：藍白要把握補考機會

遭罷團指送59元洗潔精賄選　黃建賓轟「公然抹黑」：不更正就提告

綠側翼稱「藍白刪預算阻防疫」　陳菁徽怒：買疫苗錢一毛未刪

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

陸委會調查藝人與中共合作　綠：不只是立場選擇更系統性配合

卓榮泰要立院同意636億追加預算　許宇甄轟：挾持全民當肉票

併購不破雇傭！牛煦庭提《勞基法》修法　保障企業併購勞工權益

楊寶楨到竹市府擔任發言人　人事令公布後首發聲

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

陸護專美少女10年逆襲進北大　筆記攤開「密密麻麻」鋪成功之路

地方補助款遭砍卓揆提636億追加預算　林俊憲：藍白要把握補考機會

蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」對戰3.3m大蟒蛇

直擊／蔡康永暴瘦現身東京！　帥氣鮮肉男相伴…真實身份曝光

出遊車潮塞了「國道2路段紫爆」　下午還有一波「防10地雷」

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚　演化最初目的曝光

住戶欠11.8萬管理費　公寓裝大型螢幕「公開名字」追討

遭罷團指送59元洗潔精賄選　黃建賓轟「公然抹黑」：不更正就提告

新加坡飯店吃榴槤　陸女被罰4600元嚇傻：我真不知道！

今年新冠重症已432例！兒童個案增「多有2症狀」　危險徵兆一次看

【泰格與雪兒】真的很環保

政治熱門新聞

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

青鳥男神反擊「錄音說館長」轟小草：翻車了啥

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐無望　國民黨三階催危機感護藍委

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷紀錄全無

稱「字跡潦草」剔除連署書南投選委會急改口　綠籲許淑華說清楚

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

防止捷運隨機傷人事件！　新北捷運新增盾甲包、手套、防刺傘

更多熱門

相關新聞

砍補助款外有討論其他方案？　龔明鑫：非最好版本但總是個方法

砍補助款外有討論其他方案？　龔明鑫：非最好版本但總是個方法

立法院內政委員會今（28日）處理行政院單位預算解凍報告，行政院由秘書長龔明鑫率相關官員列席備詢。國民黨立委牛煦庭質詢時提到，行政院決定拿一般性補助款開刀，有沒有過其他的規劃？龔明鑫直言，「不是最好版本，但總是一個方法」；主計處則說，如果636億再分攤到各機關科目，各機關的基本運作經費刪減幅度可能會達到29%，因此考量後只剩下這部分有調整空間。

日本製鐵併購美鋼　美握「黃金股」保主導權

日本製鐵併購美鋼　美握「黃金股」保主導權

會計手抖轉錯千萬！負責人急衝派出所求救

會計手抖轉錯千萬！負責人急衝派出所求救

報稅月新騙術曝！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬

報稅月新騙術曝！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬

羅智先談入主Yahoo、PChome「不是要整合」　花3-5年恢復信心

羅智先談入主Yahoo、PChome「不是要整合」　花3-5年恢復信心

關鍵字：

併購不破雇傭牛煦庭勞基法修法企業併購勞工

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

家寧被爆「海邊上空親密照」！

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

呂秋遠LINE截圖揭生母告白　同行酸爆：我會照鏡子

大谷難超越？賈吉火力太扯穩坐第一

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面