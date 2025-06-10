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不滿卓榮泰輪迴說　饒慶鈴勸收起屠刀：您不只是民進黨的行政院長

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前稱，將對當初審查預算表決支持中央政府的立委，優先協助其所屬地方政府解決經費問題，這不是報復心態，而是一個輪迴。對此，台東縣長饒慶鈴今（10日）表示，「您不只是民進黨的行政院長，更是台灣的行政院長」，將「支持行政院」作為補助分配前提，是報復、是政治操作的託辭，若真心為全民福祉，就該收起統刪補助款的人情屠刀，記得自己是人民的政府，不是手握刀柄的施壓者。

饒慶鈴表示，自己不害怕站出來為台東說話，但從未想過有一天要站出來提醒卓榮泰院長，「您不只是民進黨的行政院長，更是台灣的行政院長」。

饒慶鈴指出，卓院長日前表示，因為「中央經費有限」，將「優先協助支持中央政府預算的立委所屬地方政府」，還說這不是報復，而是「一個輪迴」。但自己想問，依法行政，什麼時候變成了看臉色施政？

饒慶鈴直言，她並不打算和院長爭辯高妙的佛學理論，只想提醒，行政院長的權力來自總統任命，而總統的權力來自於人民。今天傷害的，不是國民黨執政的縣市，而是「賦予你權利」的廣大台灣人民，台東不是只有國民黨員，也有很多民進黨的支持者，人民不該因為政治選擇而被懲罰，這樣的施政邏輯，是對民主的傷害。

饒慶鈴認為，「輪迴」應是自省與承擔，是放下執念、修正錯誤的過程，而不是拿來清算「不聽卓院長話」的工具，將「支持行政院」作為補助分配的前提，是報復，不是因果，是政治操作的託辭。

饒慶鈴說，他們只要求政府回到依法分配、區域均衡的正道，因為若連最基本的公平都得看政治立場，那不是民主，反而是落入惡性輪迴的修羅場，政治可以算計，但人民的苦日子，算不出來。

最後，饒慶鈴強調，行政院若真心為全民福祉，就該收起統刪補助款的人情屠刀，記得自己是人民的政府，不是手握刀柄的施壓者。

▼台東縣長饒慶鈴。（圖／記者林敬旻攝）

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者林敬旻攝）

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