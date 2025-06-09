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轟卓榮泰拋預算「輪迴說」該下台　趙少康：把自己當閻羅王判生死？

▲趙少康批評卓榮泰拋出預算輪迴說，把自己當閻羅王盼地方生死。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康批評卓榮泰拋出預算輪迴說，把自己當閻羅王盼地方生死。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰7日表示，對當初審查預算表決支持中央政府的立委，將優先協助其所屬地方政府解決經費問題，這不是報復心態，而是一個輪迴。對此，前中廣董事長趙少康今（9日）直言，卓榮泰把自己當閻羅王，可以對地方判生死？這就是告訴立委，要當行政院的橡皮圖章才會給糖吃，這不是報復什麼是報復？一點民主法治精神都沒有，根本沒資格當行政院長。

趙少康表示，行政院違法苛扣給各縣市的一般性補助款，引來批評後不只不反省，卓榮泰還大言不慚說這是一個輪迴。他是把自己當閻羅王，可以對地方判生死、定輪迴？

趙少康表示，現在的財劃法讓中央集權又集錢，卓榮泰才會把自己當閻羅王，不管統籌款分配公式，大剌剌地說要「優先協助支持中央預算的立委所屬的地方政府」，就是告訴立委，要當行政院的橡皮圖章才會給糖吃，這不是報復什麼是報復？一點民主法治精神都沒有，根本沒資格當行政院長。

趙少康認為，監督與制衡是民主的基本精神，民意代表的職責本來就是監督政府，審查預算是民代的重要任務，大家希望選出來的立委是替政府放水的橡皮圖章，還是可以替人民嚴格看守荷包的民代？下次選舉民進黨的候選人如果敢用「我就是要護航政府的預算」，看會不會當選？

趙少康指出，在野黨這次只有小刪3%的中央政府總預算，鎖定的主要都是各部會的差旅、水電、媒體宣導這種非必要，或者浮濫、浪費的支出，這樣盡責的立委應該給予鼓勵，只因為擋了民進黨的財路，就要面臨被罷免的威脅，還懲罰靠一般補助款過活的各縣市弱勢民眾。

最後，趙少康強調，民進黨不准立法院認真審查預算、法案，還要報復、大罷免，就是貪戀過去完全執政時的為所欲為，真是標準的民主退步黨，所以大罷免一定要出門投下「不同意」，才能展現不同意民進黨違法亂政的直接民意。

▼行政院長卓榮泰卓。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長卓榮泰卓今(29日)主持行政院院會。（圖／行政院提供）

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