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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財源受限　行政院：審慎評估竹竹苗校舍新整建計畫回歸地方辦理

▲▼行政院發言人李慧芝出席新版《財劃法》說明記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

新版財劃法預計在明年上路，將大幅影響中央與地方財務分配狀況。行政院表示，因財源受限加上因應推動「桃竹苗大矽谷推動方案」時可能產生的校舍需求，政院正審慎思考經費4年44億的「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」是否回歸地方辦理，或是提高地方自籌比例。

為在執政一週年後，逐步推動行政院卓榮泰院長指示的下一階段「1+7」項重點工作，行政院發言人李慧芝表示，行政院除了已在22日行政院院會通過「運動產業發展條例」外，政院也已在擘劃「均衡台灣六大區域產業及生活圈計畫」的下一步行動。

李慧芝說，在推動「桃竹苗大矽谷推動方案」的過程中，必須進一步考量竹、竹、苗地區在未來高科技產業發展的進程中，勢必將面臨在地人口的成長趨勢，進而衍生當地學童的就學需求。

為因應「桃竹苗大矽谷推動方案」所可能產生的校舍需求，李慧芝表示，行政院將針對教育部於2024年12月13日所提報的「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年）」再做出全面性的檢視。

該4年期專案計畫金額約44億，李慧芝說，但有鑑於各級學校之興辦及管理仍屬地方自治事項，而新版財政收支劃分法將使明年度地方自有財源大幅增加，考量中央整體財政資源有限，且為落實中央與地方事權及財權之劃分，尚有檢討是否回歸地方辦理或提高地方自籌比例的空間，政院仍會在審慎評估財源及事權分配後做出決定。
 

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