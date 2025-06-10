英國制裁以色列兩極右翼官員　凍結財產、禁止入境

▲英國宣布將制裁以色列兩官員。（圖／AI生成圖）



記者楊庭蒝／綜合報導

英國政府10日宣布，將針對以色列兩名極右翼內閣成員實施制裁，理由是兩人在以巴衝突期間的言論與行為引發爭議。此舉引來以色列強烈不滿，外交部批評此舉「離譜且無法接受」，並表示內閣將於下週召開特別會議討論對策。

根據英國《泰晤士報》與《路透社》報導，遭英方制裁的官員分別是以色列國家安全部長吉維爾（Itamar Ben-Gvir）及財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）。兩人因在以哈戰爭中對巴勒斯坦採取強硬立場並發表爭議性言論，遭到英國外交部列入制裁名單，相關措施包括凍結其在英資產及禁止入境。

這項決定代表英國對以巴戰爭立場出現明顯轉變。事實上，隨著國際社會對以色列在加薩的軍事行動與封鎖政策日益批評，倫敦當局近期對以施壓的動作也逐步升高——不僅在5月暫停雙邊貿易談判，亦曾正式召見以國駐英大使提出關切。

目前，除英國外，加拿大、澳洲與紐西蘭也對上述兩名以色列官員採取類似制裁，但美國尚未跟進。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）10日回應指出，對民選官員進行此類懲處「極不合理」，並強調以色列政府不會坐視此事，相關因應措施將在下週會議上研議。