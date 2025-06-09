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瑞典「環保少女」乘船闖加薩！　全員遭以色列軍方拘留

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方8日攔截一艘準備駛往加薩的人道援助船，原來當時船上載有瑞典「氣候少女」童貝里（Greta Thunberg）等國際知名人士。目前船隻在國際海域遭以色列軍方強制登船並帶往以色列，船員目前全數遭到扣留。

綜合外媒報導，這艘懸掛英國國旗的遊艇「瑪德琳號（Madleen）」由親巴勒斯坦組織「自由船隊聯盟」（FFC）營運，原本計劃9日稍晚運送象徵性的人道援助物資進入加薩地區，同時喚起國際社會對當地人道危機的關注。

▲▼氣候少女童貝里（Greta Thunberg）於2025年6月1日在義大利西西里島的卡塔尼亞港（Catania），登上名為「馬德琳號」（Madleen）的船隻準備啟航前往加薩（Gaza），這次行動是由「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）所策劃。（圖／達志影像／美聯社）

▲童貝里於6月1日登上「馬德琳號」準備啟航前往加薩。（圖／達志影像／美聯社）

不過，根據該組織在Telegram上的訊息，船隻在抵達岸邊之前的深夜遭以軍登船攔截。以色列外交部隨後證實這艘船已由以色列掌控。

以色列外交部在社群平台X上發文諷刺，「這艘由名人搭乘的『自拍遊艇』正安全前往以色列岸邊，所有乘客預計將被遣返回原居國。」

船上12人名單中除了童貝里外，還有《冰與火之歌：權力遊戲》演員連恩・康寧漢（Liam Cunningham）及法籍歐洲議會議員哈珊（Rima Hassan）等多位國際知名人士。

FFC也釋出一段預錄影片，童貝里在影片中表示，「若你看到這段影片，代表我們已在國際海域被以色列或其支持勢力攔截並綁架。」哈珊在X上傳一張照片，顯示所有船員穿著救生衣，坐在船上、高舉雙手。

▲▼氣候少女童貝里（Greta Thunberg）於2025年6月1日在義大利西西里島的卡塔尼亞港（Catania），登上名為「馬德琳號」（Madleen）的船隻準備啟航前往加薩（Gaza），這次行動是由「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）所策劃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼童貝里6月1日在義大利西西里島卡塔尼亞港（Catania）登上名為「馬德琳號」準備啟航前往加薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼氣候少女童貝里（Greta Thunberg）於2025年6月1日在義大利西西里島的卡塔尼亞港（Catania），登上名為「馬德琳號」（Madleen）的船隻準備啟航前往加薩（Gaza），這次行動是由「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）所策劃。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）早已下令，任何援助船皆不得靠近加薩，其發言人指出，這些人被帶往以色列亞實突港（Ashdod）後，軍方將播放2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列的畫面供他們觀看。

針對此次事件，以色列強調援助加薩有正式管道，「這些人的行為只是為了上傳Instagram自拍，不具任何實質意義。」同時警告未經授權的突破封鎖行為不但違法，也將干擾現有的人道援助努力。

據悉，「瑪德琳號」於事發當時已接近埃及北方海域，透過線上定位系統公開其行蹤，但追蹤訊號已在船隻遭攔截後中斷。童貝里日前受訪坦言，此行極具風險，「過去也曾有類似船隊遭攻擊甚至發生傷亡。」

聯合國近期報告指出，加薩地區已有五分之一人口正面臨飢荒威脅，國際社會則持續呼籲以色列應立即全面恢復人道物資運輸，以免危機進一步惡化。

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