以色列空襲擊斃哈瑪斯領袖！　「藏屍神祕地道」畫面曝光

▲ 以軍公開尋獲辛瓦遺體的畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）8日證實，外號「影子」的哈瑪斯領導人辛瓦（Mohammed Sinwar）已於5月13日對加薩南部歐洲醫院的空襲中被擊斃，地面部隊近日在汗尤尼斯（Khan Yunis）的地道中尋獲其遺體，並釋出相關畫面與身分文件。

The IDF has confirmed that it located and seized the body of Mohammed Sinwar from under the European Hospital in Khan Yunis. Additional bodies were located and are still being identified. pic.twitter.com/8TvbkjnCxI — Tzvi Joffre (@TzviJoffre) June 8, 2025

《每日郵報》報導，49歲的辛瓦在兄長葉海亞．辛瓦（Yahya Sinwar）去年10月被擊斃後接掌組織，成為哈瑪斯實質領袖，生前被控奪走無數平民性命，以軍聲稱他已在今年5月13日的空襲行動中身亡。

以軍公布的隨身攝影機畫面顯示，士兵進入醫院地下深處密道，穿越陰暗走廊，發現一間堆滿武器與彈藥的房間，接著鏡頭一偏，發現辛瓦經過偽裝的屍體躺在角落。隨後他們搜索其他隧道，也發現大量軍事設備。

▲ 以軍找到辛瓦的證件。（圖／翻攝自X）

這起行動由以色列國防軍與以色列安全局（ISA）聯手執行，以軍指出，辛瓦對無數平民的死亡負責，而他活在地下也死在地下，證明哈瑪斯利用醫療設施作為掩護，將平民當作盾牌。

此次空襲發生於哈瑪斯釋放被俘的美以雙重國籍士兵亞歷山大（Edan Alexander）隔天，當時以軍宣稱，攻擊目標為設於醫院下方的哈瑪斯指揮中心，但以方花費2周才確認辛瓦死亡，而總理納坦雅胡在2周前戰爭滿600日時宣布此消息。

以方指出，辛瓦通常將人質帶在身邊當人肉盾牌，堅信這麼做以軍便不會攻擊他，但5月13日前往哈瑪斯政治會談時沒有人質陪同，以軍便下令對醫院周邊發動空襲。

據巴勒斯坦衛生部統計，此次攻擊造成28人死亡、逾50人受傷。而哈瑪斯將其遺體藏在隧道中，似乎是為確保日後為他舉行高規格葬禮。