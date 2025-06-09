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以色列空襲擊斃哈瑪斯領袖！　「藏屍神祕地道」畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 以軍公開尋獲辛瓦遺體的畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）8日證實，外號「影子」的哈瑪斯領導人辛瓦（Mohammed Sinwar）已於5月13日對加薩南部歐洲醫院的空襲中被擊斃，地面部隊近日在汗尤尼斯（Khan Yunis）的地道中尋獲其遺體，並釋出相關畫面與身分文件。

《每日郵報》報導，49歲的辛瓦在兄長葉海亞．辛瓦（Yahya Sinwar）去年10月被擊斃後接掌組織，成為哈瑪斯實質領袖，生前被控奪走無數平民性命，以軍聲稱他已在今年5月13日的空襲行動中身亡。

以軍公布的隨身攝影機畫面顯示，士兵進入醫院地下深處密道，穿越陰暗走廊，發現一間堆滿武器與彈藥的房間，接著鏡頭一偏，發現辛瓦經過偽裝的屍體躺在角落。隨後他們搜索其他隧道，也發現大量軍事設備。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 以軍找到辛瓦的證件。（圖／翻攝自X）

這起行動由以色列國防軍與以色列安全局（ISA）聯手執行，以軍指出，辛瓦對無數平民的死亡負責，而他活在地下也死在地下，證明哈瑪斯利用醫療設施作為掩護，將平民當作盾牌。

此次空襲發生於哈瑪斯釋放被俘的美以雙重國籍士兵亞歷山大（Edan Alexander）隔天，當時以軍宣稱，攻擊目標為設於醫院下方的哈瑪斯指揮中心，但以方花費2周才確認辛瓦死亡，而總理納坦雅胡在2周前戰爭滿600日時宣布此消息。

以方指出，辛瓦通常將人質帶在身邊當人肉盾牌，堅信這麼做以軍便不會攻擊他，但5月13日前往哈瑪斯政治會談時沒有人質陪同，以軍便下令對醫院周邊發動空襲。

據巴勒斯坦衛生部統計，此次攻擊造成28人死亡、逾50人受傷。而哈瑪斯將其遺體藏在隧道中，似乎是為確保日後為他舉行高規格葬禮。

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