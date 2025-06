以色列空襲擊斃哈瑪斯領袖！　「藏屍神祕地道」畫面曝光

▲ 以軍公開尋獲辛瓦遺體的畫面。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列國防軍(IDF)8日證實,外號「影子」的哈瑪斯領導人辛瓦(Mohammed Sinwar)已於5月13日對加薩南部歐洲醫院的空襲中被擊斃,地面部隊近日在汗尤尼斯(Khan Yunis)的地道中尋獲其遺體,並釋出相關畫面與身分文件。

The IDF has confirmed that it located and seized the body of Mohammed Sinwar from under the European Hospital in Khan Yunis. Additional bodies were located and are still being identified. pic.twitter.com/8TvbkjnCxI