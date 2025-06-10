俄羅斯5年內準備好攻擊北約！　秘書長籲「軍費增至GDP 5%」備戰

▲ 呂特警告，俄羅斯可能在5年內準備好攻擊北約。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）示警，俄羅斯可能5年內準備好對北約發動攻擊，為因應潛在威脅，預期盟國領袖將在本月舉行的北約峰會上，同意將國防支出提升至GDP的5%。

《衛報》報導，呂特9日在英國智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）發表演說，呼籲盟國「需在集體防禦上實現飛躍成長」，包括將防空力量提升5倍，增加數千輛坦克及數百萬枚砲彈庫存，並確保北約生產力達到俄羅斯現有水準，以嚇阻日益軍事化的俄羅斯。

與英國首相施凱爾會晤後，呂特在倫敦的演說中對將於本月24至25日在海牙登場的北約峰會表示，「我希望盟國領袖同意將GDP的5%用於國防」，其中3.5%用於核心軍事開支，其餘1.5%則投入網路安全及其他相關軍事基礎建設。

呂特強調，「即使烏克蘭戰爭結束，危險也不會消失。」《衛報》分析，這代表他認為，即便克里姆林宮同意停火，最終與基輔達成和平協議，俄羅斯也不太可能非軍事化。

英國承諾在2027年將國防支出GDP占比從目前的2.33%提升至2.5%，2030年代則進一步提升至3%，但施凱爾日前坦言，有關北約未來軍事需求的討論仍在進行中，「目前正就2至3周後的北約峰會上各國應做出多少貢獻進行討論。」

俄方則指責北約誇大威脅，迫使普通公民承擔代價。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評，北約此舉證明自身是侵略與對抗的工具，「歐洲納稅人將花自己的錢來化解他們口中來自我國的威脅，但這只是一種短暫的威脅。」