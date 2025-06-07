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中國賺沈爸錢　她笑吳崢無腦護航：害慘沈伯洋父子變「抗台保中」

▲▼國民黨中常會，楊智伃。（圖／記者呂佳賢攝）

▲楊智伃酸吳崢護航沈爸「簡直提油救火」，從「抗中保台」變成「抗台保中」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城被揭露在中國做生意「賺紅錢」，民進黨發言人吳崢6日強調是「中國廠商賺走沈爸爸的錢，而不是沈爸爸賺紅錢」，引發討論。對此，國民黨發言人楊智伃表示，所以沈爸是專門送錢給中國廠商嗎，這樣還不是高風險統戰樣板，更酸吳崢等人的護航發言根本是提油救火。

楊智伃7日在臉書表示，吳崢6日幫沈伯洋的父親在中國做生意的事情辯護，硬拗「沈爸爸沒有賺紅錢，反而是中國廠商賺走了沈爸爸的錢」，陸委會副主委梁文傑更扯，說沈家是貿易公司，跟中國廠商買貨再賣到厄瓜多，實際上是讓中國廠商賺錢，這種經濟學零分的荒謬發言，「真的是提油救火，笑死人」。

楊智伃指出，吳、梁的意思是沈家賺不到錢，還是沈家是中共的慈善家，貿易能成立必然要互利，「沒有中國貨，你怎麼賺到錢？難道沈家在中國進口零件，沒打算賺差價？做貿易做到『純虧損』還要幫中共廠商賺錢？沈爸爸這麼偉大，是中共的愛心贊助商？」

楊智伃感嘆，吳崢、梁文傑的神邏輯，真的是從雙標護航變成無腦護航，沈伯洋父子更被兩個人害慘，從「抗中保台」變成「抗台保中」，他們這群人平常最愛拿著顯微鏡檢視在野黨、學生、陸配、藝人、正當做生意的商人等普通老百姓，夠不夠「愛台」、夠不夠「反中」，有沒有被「滲透」的風險，結果遇到自己人就變另一個姿態，證實他們的「抗中保台」只是口號，只是迫害國內不同意見人民的一把屠刀。

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