　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣州警方通緝資通電軍　大陸學者：落實懲獨22條

▲▼廈門大學台灣研究院政治所所長王貞威。（圖／翻攝廈大台研院公眾號）

▲廈門大學台灣研究院政治所所長王貞威。（圖／翻攝廈大台研院公眾號）

記者陳冠宇／北京報導

廣州警方今（5）日宣布懸賞通緝20名台灣「資通電軍」首要嫌犯。廈門大學台灣研究院政治所所長、港澳台研究中心副主任王貞威向《東森新媒體ETtoday》分析，此舉是延續去年6月「兩高三部」聯合發布「懲獨22條」意見整體脈絡的動作，以對台獨採取法律措施。

大陸同日還宣布對民進黨立委沈伯洋之父沈土城關聯企業實施懲戒，禁止與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作。對此，王貞威表示，無論是破壞兩岸關係，或是攻擊大陸、喊抗中保台，沈伯洋都「站在最前線」。

王貞威提到，沈伯洋的父親和家族企業在大陸經營，是靠著兩岸關係和平發展獲得紅利，卻又反對並威脅兩岸關係和平發展、從事台獨分裂，這是大陸方面所不允許的。

沈伯洋被大陸列入「台獨頑固分子清單」，該清單目前共有12位綠營政要。王貞威指出，目前針對該清單的制裁措施，包括禁止本人及家屬入境中國大陸及港澳地區，並禁止關聯企業和金主在大陸謀利。

▲▼沈伯洋 發言 國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

「去年的（懲獨22條）意見肯定是要落實的」，王貞威接著研判，下一步不排除大陸可能針對「極端惡劣、對兩岸關係威脅巨大」的台獨頑固分子進行缺席審判、司法通緝等措施。

他解釋，未來大陸不光只針對「台獨頑固分子清單」所採取的禁止性措施或行政性手段，而可能會採取進一步的法律手段，也就是上升到司法層面。

王貞威還提到，「台獨頑固分子清單」是動態調整的，根據兩岸關係形勢變化，以及危害統一與國安狀況、對台灣的個人或政治力量進行鉗制，依據惡劣程度，大陸都有可能會公布新的名單，但仍要看相關部門的實際工作安排而定。

王貞威接著指出，整體上大陸仍需視相關個人在危害、惡化兩岸關係，尤其是從事台獨分裂活動當中是不是首要者、主要份子，「這些人我想陸陸續續都會上名單」。

▼大陸公安通緝台灣「資通電軍」20人。（圖／翻攝大陸公安）

▲▼陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲硬碟藏不雅片？律師反對直接讀硬碟　法官責：不早講
打牛奶針命危！　貴婦身分曝光疑是「車模界林志玲」
快訊／習近平要川普撤銷「消極措施」、慎重處理台灣問題
快訊／中美元首通話　習近平發聲了！
咖啡店宣布：罷免傅崐萁失敗就結束營業！
小賈斯汀欠鉅債！外媒曝「沒簽婚前協議」：離了可拿海莉一半財產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

廣州警方通緝資通電軍　大陸學者：落實懲獨22條

陸44頁報告深度曝光我駭客組織　張競：有備而來！不可低估嚴重性

陸媒曝北京法官捲鉅款「潛逃日本」　報導秒遭刪除

川普暫停哈佛「新生」入境申請　陸外交部酸：只會損害美國形象

福建台師「台灣身分被註銷」　去年高調領「定居證」：期盼10幾年

魔窟夏令營！　陸少女被逼「脫光在地上爬」…2個月後被虐死

陸懲戒沈伯洋父公司　陸委會：見大罷免忍不住了！

31歲女腹痛還「狂嘔半月」！　醫一看…竟揪出「酸棗狀」膽結石

沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

廣州警方通緝資通電軍　大陸學者：落實懲獨22條

陸44頁報告深度曝光我駭客組織　張競：有備而來！不可低估嚴重性

陸媒曝北京法官捲鉅款「潛逃日本」　報導秒遭刪除

川普暫停哈佛「新生」入境申請　陸外交部酸：只會損害美國形象

福建台師「台灣身分被註銷」　去年高調領「定居證」：期盼10幾年

魔窟夏令營！　陸少女被逼「脫光在地上爬」…2個月後被虐死

陸懲戒沈伯洋父公司　陸委會：見大罷免忍不住了！

31歲女腹痛還「狂嘔半月」！　醫一看…竟揪出「酸棗狀」膽結石

沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

乘客只能從左艙門登機　專家揭秘！竟與航海歷史傳統有關

柯文哲硬碟藏不雅片？律師反對直接讀硬碟　法官責：不早講

180天橫跨歐亞非挑戰實境節目極限　八弟攜手台灣之光登上世界高峰

撕破臉內幕！外媒揭馬斯克「跳票30億捐款」　川普密會1人成引爆點

打牛奶針命危　貴婦身分曝光是「車模界林志玲」

職場大忌！讓上司翻白眼的5種稱呼　「叫哥、姐」其實超失禮

川普主義席捲東歐　MAGA在灰燼中燃燒

慈惠搬電影台詞「家人就是沒人會被放棄」　被爆離婚宥勝吐心聲

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

快訊／中美元首通話！習近平：美方應撤銷對中消極措施

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

大陸熱門新聞

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

陸通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元

福建台師「台灣身分被註銷」　去年高調領定居證

快訊／國台辦宣佈：懲戒「台獨頑固分子沈伯洋父」關聯企業

幼教師三亞旅遊遭咬死！男友悲痛發聲

魔窟夏令營！陸少女被逼脫光在地上爬…慘被虐死

習近平要川普「慎重處理台灣問題」：避免台獨分子把中美拖入衝突對抗

淘寶賣家可查看買家「瀏覽紀錄」！網嚇傻

陸指控：美國培訓台灣駭客「資通電軍」

一輛便宜125萬！保時捷中國市場狂降價

陸再懲戒沈伯洋　陸委會：見大罷免忍不住

點名賴清德「詆毀大陸制度」　國台辦斥激化兩岸對立

《跳樓機》吸金近1.6億元！他曝原唱收益

更多熱門

相關新聞

陸44頁報告深度曝光我方駭客組織

陸44頁報告深度曝光我方駭客組織

大陸廣州公安今（5日）發出《懸賞通告》，通緝我方20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」，陸方「國家計算機應變處理中心」也發布44頁報告，內容詳細鎖定「台灣最神秘的部隊」，也就是我方資通電軍近年作業模式，並且劍指部分手法與美國CIA類似，最後還曝光疑似位於新店、台中等基地，以及多名高級軍官照片個資。中華戰略學會資深研究員張競稍早接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，該報告內容十分嚴密，準備已久，對方是「已知789，落筆123」，曝光內容可能只是冰山一角，還有更多底牌沒亮出，提醒我方政府必須加強保密與應變

陸懸賞資通電軍　陸委會：民眾配合恐違法

陸懸賞資通電軍　陸委會：民眾配合恐違法

陸再懲戒沈伯洋　陸委會：見大罷免忍不住

陸再懲戒沈伯洋　陸委會：見大罷免忍不住

不只沈伯洋　趙少康點柯建銘、黃捷親屬賺紅錢

不只沈伯洋　趙少康點柯建銘、黃捷親屬賺紅錢

沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

關鍵字：

沈伯洋沈土城國台辦台獨頑固分子資通電軍

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面