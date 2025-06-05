廣州警方通緝資通電軍　大陸學者：落實懲獨22條

▲廈門大學台灣研究院政治所所長王貞威。（圖／翻攝廈大台研院公眾號）

記者陳冠宇／北京報導

廣州警方今（5）日宣布懸賞通緝20名台灣「資通電軍」首要嫌犯。廈門大學台灣研究院政治所所長、港澳台研究中心副主任王貞威向《東森新媒體ETtoday》分析，此舉是延續去年6月「兩高三部」聯合發布「懲獨22條」意見整體脈絡的動作，以對台獨採取法律措施。

大陸同日還宣布對民進黨立委沈伯洋之父沈土城關聯企業實施懲戒，禁止與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作。對此，王貞威表示，無論是破壞兩岸關係，或是攻擊大陸、喊抗中保台，沈伯洋都「站在最前線」。

王貞威提到，沈伯洋的父親和家族企業在大陸經營，是靠著兩岸關係和平發展獲得紅利，卻又反對並威脅兩岸關係和平發展、從事台獨分裂，這是大陸方面所不允許的。

沈伯洋被大陸列入「台獨頑固分子清單」，該清單目前共有12位綠營政要。王貞威指出，目前針對該清單的制裁措施，包括禁止本人及家屬入境中國大陸及港澳地區，並禁止關聯企業和金主在大陸謀利。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

「去年的（懲獨22條）意見肯定是要落實的」，王貞威接著研判，下一步不排除大陸可能針對「極端惡劣、對兩岸關係威脅巨大」的台獨頑固分子進行缺席審判、司法通緝等措施。

他解釋，未來大陸不光只針對「台獨頑固分子清單」所採取的禁止性措施或行政性手段，而可能會採取進一步的法律手段，也就是上升到司法層面。

王貞威還提到，「台獨頑固分子清單」是動態調整的，根據兩岸關係形勢變化，以及危害統一與國安狀況、對台灣的個人或政治力量進行鉗制，依據惡劣程度，大陸都有可能會公布新的名單，但仍要看相關部門的實際工作安排而定。

王貞威接著指出，整體上大陸仍需視相關個人在危害、惡化兩岸關係，尤其是從事台獨分裂活動當中是不是首要者、主要份子，「這些人我想陸陸續續都會上名單」。

▼大陸公安通緝台灣「資通電軍」20人。（圖／翻攝大陸公安）