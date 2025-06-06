館長秀台胞證遭網嗆「慢走」　吳宗憲：沈伯洋爸不就「紅到發光」？

▲館長昨日秀出他領到台胞證 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

網紅「館長」陳之漢自詡是「和平大使」，5日在臉書貼出影片，宣布「台胞證拿到了，上海我來了！」同時喊「綠媒體可以拿去抹黑了」，不過，不少網友嗆「趕快去吧，慢走不送。」對此，國民黨立委吳宗憲今（6日）表示，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，尤其面對的是世界第二大經濟體，讓生意人去做生意，而非動不動抹紅，「如果這樣的話，沈伯洋的爸爸不是『紅到發光』了嗎？」。

館長宣布要前進中國大陸，他昨日也秀出自己的台胞證。吳宗憲說，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，尤其面對的是世界第二大經濟體，生意對生意，讓生意人去做生意，而非動不動抹紅。如果這樣的話，沈伯洋的爸爸不是「紅到發光」了嗎？

吳宗憲說，讓生意人能夠好好的依據合法的方式，合法的管道做正常的貿易，否則只會讓台灣困死在這塊土地上，因為台灣四面環海，不走出去也不做生意，要怎麼活下去？

吳宗憲認為，台灣的天然資源也有限，今日我國能夠強大，政府能夠運作，繳的稅金就是靠這些商人到處去全世界賺錢後，繳稅給國家，才有辦法運作，否則單靠這塊土地上的天然資源，我國不會走到今日榮景。

吳宗憲呼籲青鳥、特定的政客、有特定政治意識形態的人，該譴責的是那些共諜，那些培養共諜當大官的人，而不是去譴責一般商人。把台灣的景氣搞那麼差，又不准這些商人出去賺全世界的錢的話，真的就把他們困死在台灣，到時一灘死水，經濟該怎麼辦。