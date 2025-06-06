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綠委被爆搭公務車聚餐　黃光芹曝「立院放水條款」：只有觀感問題

▲立法院「公務車輛使用辦法」，包含「其他使用」。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲立法院「公務車輛使用辦法」，包含「其他使用」。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委5日遭媒體爆出在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。對此，媒體人黃光芹指出，立法院「公務車輛使用辦法」訂得比較寬鬆，眉角在於公務車限公用，外加可跑婚喪喜慶之外，還附加了個「放水條款」，加列了「其他使用」，只要不超過100公里，油錢也算立法院的，所以用公務車吃火鍋，只有觀感問題。

根據《中時新聞網》爆料，民進黨多位立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，當天共有10名綠委出席，其中至少4人遭目擊搭乘立院公務車，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。然而該聚會為私人行程，非屬立法院公務車使用要點中的委員正式活動、各委員會及專案活動，也非往返各機關洽公，引發疑慮是否因此排擠到其他立委公務派車需求。

對此，黃光芹表示，立法委員是民選出來的民意代表，碰到形同「行政稽查單位」的「假國會」監察院，除了獨霸調查權之外，就連公務車使用，也比立法院浮濫。

黃光芹指出，根據統計，除了立法院外，其他四院首長或委員，至少一人一車一司機，國會排除正副院長座車與7人以上大、小客車，包括中部辦公室共有61輛公務車，不包含正副院長共111位立委，等於約2位立委才能配到一台車。

黃光芹點出關鍵，但同樣有公務車使用規範，立法院的「公務車輛使用辦法」，卻訂得比較寬鬆，眉角在於公務車限公用，外加可跑婚喪喜慶之外，還附加了個「放水條款」，加列了「其他使用」，只要不超過100公里，油錢也算立法院的。

黃光芹認為，因此，依此規定，民進黨立委被抓包，用公務車去非公務場合吃火鍋，只要有填派車單，就算合規，剩下的也只有觀感問題。

黃光芹也提到，2012年時任立委蔡正元點燃立法院9A自肥爭議，立委上通告能不能使用公務車，曾經引起廣泛的討論。

黃光芹指出，以下是當時民進黨立委的標準，李昆澤認為「上通告都有拿通告費，最好搭計程車往返」、許添財坐公務車上政論節目，他表示「到電台是去發聲，如果為國家問政，何嘗不可」、葉宜津說「我真的曾經因為叫不到公務車，去搭計程車，被計程車司機帶上高速公路，然後把我丟在我不知道什麼地方的偏僻地區」。

▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

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