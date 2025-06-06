沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭露在大陸做生意，大陸國台辦表示要懲戒。國民黨今（6日）召開記者會，批評沈伯洋長期以「第五縱隊」、「統戰」等貼別人標籤，卻未對其父親與中國大陸經商往來做出清楚說明，形同標準不一。國民黨發言人楊智伃質疑，沈伯洋的父親跟對岸有生意上往來，更可能代表「中國的影響力直通民進黨立法院黨團」。

國民黨副發言人康晉瑜表示，國民黨對於任何兩岸交流，以對話代替交惡對抗都樂見其成，對於兩岸正常的經貿來往也樂見，但面對沈伯洋的雙標，必須表示嚴厲的譴責。當沈伯洋被媒體報導父親沈土城的兆億有限公司與中國大陸做生意時，沈伯洋在臉書回應完全不否認，甚至在文中提及在2019年後，因為「中國風險陡增，我們比較難訂貨了」，他爸有六年沒去大陸，間接證實沈伯洋家族與中國大陸的經貿來往。

康晉瑜質疑，沈伯洋的說明有許多不清之處，包括沈父這6年沒去，6年前是否跟對岸經貿往來有千絲萬縷的關係？說「現在比較難訂貨」，是完全沒有，還是仍有一定的規模？經查國際進出口資料平臺，兆億公司過去數年中還持續從中國大陸和臺灣出口商品到厄瓜多，顯示仍有一定的業務規模，沈伯洋如何回避？

康晉瑜表示，沈伯洋過去對於台商的標準是高高舉起，甚至拿來政治操作，如今對自己卻輕描淡寫，講得雲淡風輕，甚至沈伯洋創立的黑熊學院合作廠商浤泰公司負責人張聖豪還捲入共諜案，共諜就潛藏在所謂抗中保台的黑熊學院中。令人不禁質疑，如此雙標的嘴臉、雙標的行徑，憑什麼當台獨頑固分子？

台北市議員柳采葳表示，沈伯洋昨天回應賺紅錢質疑，竟然誣指羅智強造謠，還辯解自己曾說任何交流都是統戰，指的前提是對大陸而言，邏輯不通的說法令人難以信服，甚至他還罵網友沒有查證能力，但很顯然現在網路上都在看他的笑話。

柳采葳強調，沈伯洋曾說任何交流都是統戰的一部分，那現在到底誰被統戰？沈父是台商，曾經賣過大陸貨，算不算交流？算不算統戰？民眾與台商與對岸正常健康的交流，沈伯洋過去一律貼上紅標籤，請沈伯洋出來回應一下，他父親的行為是不是統戰的一部分？

柳采葳指出，沈伯洋說所有的交流都是統戰一部分，大家也想問，過去他認為大陸要來臺灣找統戰樣板，沈伯洋家族算不算是統戰樣板？沈甚至還說過「追查中國收買金流是輔助，重點是揪出中間人，讓包括自甘淪為統戰仲介的旅行社、黑道、教授或民代商人等見光死」。現在發現沈伯洋父親跟中國大陸關係如此密切，通商往來多年，請問沈伯洋要查的人包不包含自己的父親？

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋一直以來對於兩岸包括民間、文教交流都以最高標準嚴格質疑，甚至抹紅來抗中保台，面對自己父親的經貿生意，標準就變成跟海一樣寬，面對眾多質疑，沈伯洋持續在網路上硬凹，網友質疑沈家到底有沒有賺紅錢？沈伯洋說要提告網友，還說「支付的是目的地國家，所以是美金」，意思是說對方付美金所以跟中國沒有任何關係，但是前陣子的共諜案中發現中共是用加密貨幣、人民幣或美金支付報酬，難道用美金就跟中國沒有任何關係？

此外，楊智伃指出，沈伯洋曾經針對國民黨小編，說小編的父親是台商，小編也曾在大陸求學，據此指控「中國的影響力直通國民黨粉專」。依照同樣標準，沈伯洋的父親跟對岸有生意上往來，是不是代表「中國的影響力直通民進黨立法院黨團」？民進黨立法院黨團對於沈伯洋父親身為台商，有沒有任何的表態？