　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

▲▼沈伯洋 發言 國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭露在大陸做生意，大陸國台辦表示要懲戒。國民黨今（6日）召開記者會，批評沈伯洋長期以「第五縱隊」、「統戰」等貼別人標籤，卻未對其父親與中國大陸經商往來做出清楚說明，形同標準不一。國民黨發言人楊智伃質疑，沈伯洋的父親跟對岸有生意上往來，更可能代表「中國的影響力直通民進黨立法院黨團」。

國民黨副發言人康晉瑜表示，國民黨對於任何兩岸交流，以對話代替交惡對抗都樂見其成，對於兩岸正常的經貿來往也樂見，但面對沈伯洋的雙標，必須表示嚴厲的譴責。當沈伯洋被媒體報導父親沈土城的兆億有限公司與中國大陸做生意時，沈伯洋在臉書回應完全不否認，甚至在文中提及在2019年後，因為「中國風險陡增，我們比較難訂貨了」，他爸有六年沒去大陸，間接證實沈伯洋家族與中國大陸的經貿來往。

康晉瑜質疑，沈伯洋的說明有許多不清之處，包括沈父這6年沒去，6年前是否跟對岸經貿往來有千絲萬縷的關係？說「現在比較難訂貨」，是完全沒有，還是仍有一定的規模？經查國際進出口資料平臺，兆億公司過去數年中還持續從中國大陸和臺灣出口商品到厄瓜多，顯示仍有一定的業務規模，沈伯洋如何回避？

康晉瑜表示，沈伯洋過去對於台商的標準是高高舉起，甚至拿來政治操作，如今對自己卻輕描淡寫，講得雲淡風輕，甚至沈伯洋創立的黑熊學院合作廠商浤泰公司負責人張聖豪還捲入共諜案，共諜就潛藏在所謂抗中保台的黑熊學院中。令人不禁質疑，如此雙標的嘴臉、雙標的行徑，憑什麼當台獨頑固分子？

台北市議員柳采葳表示，沈伯洋昨天回應賺紅錢質疑，竟然誣指羅智強造謠，還辯解自己曾說任何交流都是統戰，指的前提是對大陸而言，邏輯不通的說法令人難以信服，甚至他還罵網友沒有查證能力，但很顯然現在網路上都在看他的笑話。

柳采葳強調，沈伯洋曾說任何交流都是統戰的一部分，那現在到底誰被統戰？沈父是台商，曾經賣過大陸貨，算不算交流？算不算統戰？民眾與台商與對岸正常健康的交流，沈伯洋過去一律貼上紅標籤，請沈伯洋出來回應一下，他父親的行為是不是統戰的一部分？

柳采葳指出，沈伯洋說所有的交流都是統戰一部分，大家也想問，過去他認為大陸要來臺灣找統戰樣板，沈伯洋家族算不算是統戰樣板？沈甚至還說過「追查中國收買金流是輔助，重點是揪出中間人，讓包括自甘淪為統戰仲介的旅行社、黑道、教授或民代商人等見光死」。現在發現沈伯洋父親跟中國大陸關係如此密切，通商往來多年，請問沈伯洋要查的人包不包含自己的父親？

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋一直以來對於兩岸包括民間、文教交流都以最高標準嚴格質疑，甚至抹紅來抗中保台，面對自己父親的經貿生意，標準就變成跟海一樣寬，面對眾多質疑，沈伯洋持續在網路上硬凹，網友質疑沈家到底有沒有賺紅錢？沈伯洋說要提告網友，還說「支付的是目的地國家，所以是美金」，意思是說對方付美金所以跟中國沒有任何關係，但是前陣子的共諜案中發現中共是用加密貨幣、人民幣或美金支付報酬，難道用美金就跟中國沒有任何關係？

此外，楊智伃指出，沈伯洋曾經針對國民黨小編，說小編的父親是台商，小編也曾在大陸求學，據此指控「中國的影響力直通國民黨粉專」。依照同樣標準，沈伯洋的父親跟對岸有生意上往來，是不是代表「中國的影響力直通民進黨立法院黨團」？民進黨立法院黨團對於沈伯洋父親身為台商，有沒有任何的表態？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳金鋒談妨礙守備判決：有討論空間　為何同一人被驅逐兩次？
花旗突宣布在華裁員3500人！　員工錯愕：被6/6起不用上班
前屋主長抱12年　慘賠1288萬
幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回
喪屍毒梟拒捕遭「披薩」卡關！　女友在身旁嚇壞
女大生閨蜜淪豬仔沒給錢「下周很難過」　詐團裝可憐下令追吞錢仔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

盤點賴苡任罷瑤問題多　秦慧珠批：作業不嚴謹、東講西講傷害國民黨

吳豊山喊話對岸：協商兩岸新關係　停止統戰分化與機艦擾台

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

通緝犯撞臨檢站警開12槍擊斃　蔣萬安指示提供心理諮商協助

馬斯克、川普撕破臉！　邱毅揭早有3次裂痕：冰凍三尺非一日之寒

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

海峽論壇6月中登場！　馬英九擬規劃出席

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

盤點賴苡任罷瑤問題多　秦慧珠批：作業不嚴謹、東講西講傷害國民黨

吳豊山喊話對岸：協商兩岸新關係　停止統戰分化與機艦擾台

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

通緝犯撞臨檢站警開12槍擊斃　蔣萬安指示提供心理諮商協助

馬斯克、川普撕破臉！　邱毅揭早有3次裂痕：冰凍三尺非一日之寒

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

海峽論壇6月中登場！　馬英九擬規劃出席

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

打造預防勝於治療的常態　德風健康館連結德台醫學觀念

「情色教主」突現身警局！筆錄做2hrs…超扯原因曝：最想罵前男友

被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

「牛奶針」是第4級毒品！醫揭3大副作用　麥可傑克森因它送命

不是沾醬！他勇猛一喝「餃子汽水」　口感曝光：全宇宙最強提神

「大家張開雙臂歡迎我！」　史密斯敲超前安率巨人逆轉勝

2025屏東巧克力節優勝者誕生　英凱、徐南雲、魏蘭婷稱霸

陳金鋒談妨礙守備判決：有討論空間　為何同一人被驅逐兩次？

募款不如預期 　 嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

無法把握對手失誤成敗因！　雷霆主帥：終結能力有待加強

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

政治熱門新聞

慰勉警察人員全年無休辛勞　內政部宣布6月15日警察節放假

台灣「資通電軍」被懸賞！　神祕背景起底隱身北中南

柯文哲硬碟勘驗「大戰檢察官」　律師反對直接讀取原因曝光

美防長示警「中共正積極備戰」　王婉諭曝：4艘航母在台灣周遭對峙

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

館長秀台胞證遭網嗆「慢走」　吳宗憲：沈伯洋爸不就「紅到發光」？

藍營「反罷四天王」能擋住大罷免？　黃暐瀚分析情勢揭成敗關鍵

中正路改名　他喊「全改數字」：無能政府的把戲

社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

被爆到高中畢典、長照機構宣傳反罷免　傅崐萁避談：蛤！我聽不懂

綠委被爆搭公務車聚餐　黃光芹曝「立院放水條款」：只有觀感問題

陸控網攻企業通緝20人　資通電軍：絕非事實！明顯屬脈絡性操作

遭爆濫用公務車吃火鍋！吳思瑤：我搭計程車

陸懸賞資通電軍　陸委會：民眾配合恐違法

更多熱門

相關新聞

藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」　一切都是政治算計

藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」　一切都是政治算計

國民黨翁曉玲立委無視人民生活與社會穩定，大剌剌地在媒體上公開說：「若全台大停電對藍委有利」，正可以解釋為何從核三2號機5月17日屆期停役那天起，藍白、擁核媒體鋪天蓋地指控高雄興達電廠燃煤機組或是火力全開，或是無證發電；繼之6月2日起藍白與擁核媒體再轉向台中電廠，發動抹黑式攻擊無證發電。

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

立委可以搭公務車去聚餐嗎？　總務處長親揭派車規定、解答疑義

立委可以搭公務車去聚餐嗎？　總務處長親揭派車規定、解答疑義

罷免綠委6連敗！罷吳思瑤連署沒領銜人仍要送件　苦主回應了

罷免綠委6連敗！罷吳思瑤連署沒領銜人仍要送件　苦主回應了

推廣南瓜不忘憂心大罷免　韓國瑜籲民進黨：懸崖勒馬「別亂上加亂」

推廣南瓜不忘憂心大罷免　韓國瑜籲民進黨：懸崖勒馬「別亂上加亂」

關鍵字：

沈伯洋大陸國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

慰勉警察人員全年無休辛勞　內政部宣布6月15日警察節放假

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面