快訊／家長鬧場！逢甲機電系畢典取消　校方致歉：6月下旬補辦

▲逢甲大學機電系畢典家長鬧場取消，校方致歉，下旬補辦。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲大學機電系昨（6）晚舉行畢業典禮，2名學生家長因為先前小孩的性平糾紛還未解決，在畢典上碰面後對罵，校方協調不成當場取消典禮，結果引起其他學生和家長不滿，校方回應表示，「對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意」，「已與機電系研擬6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。」

逢甲大學聲明表示，針對6月6日（週五）晚間機電系畢業典禮現場發生之突發情形，逢甲大學深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。

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當日晚間典禮開始前，因現場出現一位涉及本校校園性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」第26條之規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮進行。

校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

校方懇切呼籲媒體朋友與社會大眾，尊重學生隱私及校園性平案件的保密程序。過度關注與報導，恐造成當事人及其他學生的再次傷害。逢甲大學將依相關法令，秉持公正、保密原則持續處理性平案件，並呼籲各界共同守護學生的尊嚴、安全與權益。