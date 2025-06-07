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還原「逢甲畢典」火爆場面！200位畢業生等1.5小時：老師就是不管

記者曾筠淇／綜合報導

台中逢甲大學機電系昨（6日）晚舉行畢業典禮，但有兩名家長因先前小孩的性平糾紛尚未解決，在畢典上碰面後互罵，校方協調不成便取消畢典。該系畢業生就在社群平台上透露，當時大家等了很久，而且爸爸還是特地從馬來西亞來台，「結果遇到這種事情！」

該系畢業生「@Jacob Chong」在Threads上發文表示，「我無語了，逢甲！我爸特地來，結果畢業典禮被迫停掉」，他們從晚上6時等到8時30分，最後還是被迫停掉，「因為什麼性平，全部父母爆氣！」他也直呼，這是人生最難忘的畢典了，謝謝逢甲。

▲▼ 。（圖／@Jacob Chong授權引用）

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▲該系畢典被迫取消。（圖／@Jacob Chong授權引用）

原PO強調，他爸爸是特地從馬來西亞來的，「60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情。」他也在串文底下透露，現場家長因畢典不能繼續而生氣，「然後我們全部都已經在吼了！但老師就是不管，不接受所有在場的學生與家長的建議」，其實當時性平事件的當事人有被勸離場了，「但老師就是要停畢業典禮」。

在 Threads 查看

原PO也在IG限時動態上表示，「我的畢業典禮，我真的醉了，全體家長跟學長一起罵爆教官」，而且不只畢業典禮被迫停了，拍照拍到一半時，「還關我們全部人的燈！」他更無奈說道，「就因為你們兩個，全體接近200位人不能有畢業典禮，我直接髒話都不小心噴出來」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO還原現場狀況。（圖／翻攝自Threads）

逢甲大學聲明表示，針對6月6日晚間機電系畢業典禮現場發生之突發情形，逢甲大學深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。他們理解並重視畢業生和家長的失望與不滿，已與電機系研擬於6月下旬補辦典禮。

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