家長大鬧取消！網見「今晚逢甲全校畢典」：再鬧一場就服了

▲逢甲大學機電系畢典出包。（圖／jaxxcob_gdc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

台中逢甲大學機電系昨（6日）舉行畢業典禮，未料被一起性平糾紛波及，兩方家長現場對罵，校方介入也無效，導致活動延宕2小時後直接取消，令現場學生、家長超傻眼。事實上，今才是全校畢業典禮，將在傍晚5點開始，有網友直呼「如果昨天的鬧劇再來一場，我就真的服了逢甲！」

一網友在Threads表示，看到昨天性平糾紛，牽連機電系畢典被迫取消，而今天才是逢甲全校的畢業典禮，「如果昨天的鬧劇再來一場，我就真的服了逢甲！」

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貼文也附上逢甲畢業邀請函，上頭寫著今傍晚5點至6點30分於共善樓生日堂舉行，場地會在4點半開放畢業生與家長入場。由於座位有限，採先到場方式坐滿為止，坐滿後，會有相關人員引導畢業生、親友至大講堂觀看線上直播。

▲今為全校畢業典禮。（圖／翻攝逢甲大學IG）



回顧昨日狀況，一名馬來西亞華僑學生無奈指出，畢業典禮被迫停掉，因為什麼性平，全部父母爆氣，從晚上6點等到8點半，最後被告知直接取消，這讓他難以接受，「我人生最難忘的畢業典禮，謝謝逢甲！」

該位學生還強調，人生中重要的一刻，爸爸還遠從馬來西亞飛來，「60幾歲還要跑那麼遠，結果遇到這種事情。」

對此，逢甲大學聲明表示，針對6月6日（周五）晚間機電系畢業典禮現場發生之突發情形，逢甲大學深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。

當日晚間典禮開始前，因現場出現一位涉及本校校園性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」第26條之規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮進行。

校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。