嘉藥畢典登場！2600人鳳凰花下啟程　校長AI獻唱《十年》超催淚

▲嘉南藥理大學7日舉辦畢業典禮，2600名畢業生在師長與親友祝福中展翅高飛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學7日上午在紹宗體育館舉辦2025年畢業典禮，主題為「嘉人遠颺 藥放光華」，共計2600多位大學部與碩士班學生穿上學士袍，迎來人生重要里程碑。今年也是嘉藥首屆新南向越南專班的畢業日，典禮充滿濃濃的AI元素與跨國交流氛圍，場面溫馨感人。

畢典由學生自創畢業歌《和你寫下的故事》揭開序幕，氣氛溫暖動人。由於本屆畢業生在高中階段曾因疫情錯失畢典，嘉藥課外活動組特別設計拍照打卡區，將課桌椅與大黑板搬到戶外，搭配彩色傘步道重現青春記憶，讓學生一口氣補回兩次畢業回憶。

典禮前，校長張翊峰更用生成式AI軟體錄製經典歌曲《十年》，在大螢幕上播放，唱出學生的青春軌跡與不捨情懷。他期勉畢業生擁抱AI時代的挑戰，善用專業、熱情與善良，成為市場上不可取代的人才，「以智慧與韌性，昂首踏出屬於自己的人生之路！」

嘉藥傳統的「贈樹儀式」今年由多媒體與職安系畢業生莊凡萱與林景祥代表，將4年前校方所贈的樹苗回贈母校，象徵從新生成長為茁壯青年，也表達滿滿感謝。畢業生代表邱靜雯、周泰軒、鐘珮瑜、廖柏凱與黃煒芯合唱組曲，為青春畫下句點，齊聲告別嘉藥時光。

此外，藥學系學生姚宥安與同學自製MV《藥途》，用零成本、滿滿誠意唱出五年藥學生涯的苦與甜，從熬夜備考到終於歐趴，獻給即將實習的大四學弟妹，也送給學長姐們最有溫度的祝福。

張翊峰強調，嘉藥在第二期高教深耕計畫中突破獲得億元經費補助，將持續推動AI環境建置、跨域整合與教學創新，目標讓每位學生畢業前都具備AI應用與判讀能力，與世界無縫接軌。