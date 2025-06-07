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成大114級畢典　沈孟儒校長勉勵「窮理致知，科學濟世」

▲成大114級畢業典禮7日於中正堂舉行，逾6千名畢業生踏出校門、迎向未來人生新章節。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大114級畢業典禮7日於中正堂舉行，逾6千名畢業生踏出校門、迎向未來人生新章節。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學114級畢業典禮於6月7日溫馨登場，6218位畢業生從「成曦」主軸中出發，迎向人生新篇章。沈孟儒校長以「窮理致知，科學濟世」勉勵畢業生，成大不求競爭的勝利，而是共好的實踐；更期許他們成為跨域創新的橋梁、知識入世的行動者，讓世界因他們更好。

▲成大114級畢業典禮7日於中正堂舉行，逾6千名畢業生踏出校門、迎向未來人生新章節。（記者林東良翻攝，下同）

成大今年畢業生總數達6218人，包括學士班2650人、碩士班3345人、博士班223人，其中約有507位來自境外，遍佈印度、印尼、非洲等地。智慧半導體及永續製造學院今年首屆畢業生70人，近半在畢業前已獲企業青睞錄取，象徵成大與產業緊密接軌、厚植科技力道。

▲成大114級畢業典禮7日於中正堂舉行，逾6千名畢業生踏出校門、迎向未來人生新章節。（記者林東良翻攝，下同）
典禮於上午在光復校區中正堂舉行，超過4000名家長與親友親臨觀禮。來自史瓦帝尼王國的王子常謙於（Sewele Mphumelelo Dlamini）亦獲博士學位，王親王Mphiwa Dlamini偕大使蒙西比親赴祝賀，現場洋溢國際氣息。多位外賓也到場觀禮，包括貝里斯、巴拉圭與聖露西亞代表，使成大校園成為多元文化交融的舞臺。

沈孟儒校長致詞時指出，成大近百年來秉持「窮理致知」的信念，鼓勵學生在資訊混亂時代中堅持真理。他強調：「真正的成功，不是個人的榮耀，而是對社會的貢獻。」呼籲畢業生勇敢思考、跨域整合，為人群帶來光與希望，並引用詩意話語贈別：「你是一朵正綻放的花，花若盛開，蝴蝶自來。」

▲成大114級畢業典禮7日於中正堂舉行，逾6千名畢業生踏出校門、迎向未來人生新章節。（記者林東良翻攝，下同）


畢業生代表劉星暉、謝立榆以「平凡」為主題致辭，以熱力學第二定律幽默詮釋成就之道，博得滿堂彩。他們勉勵同儕：「不是每個故事都要轟轟烈烈，平凡走完四年已是不凡。」水利及海洋工程系楊駿瑋則以「冰箱理論」比喻青春回憶，幽默告白與ChatGPT的互動，感性又機智地說：「我們的冰箱裝滿了青春的所有味道，現在，是時候帶著它迎向未來。」

▲成大114級畢業典禮7日於中正堂舉行，逾6千名畢業生踏出校門、迎向未來人生新章節。（記者林東良翻攝，下同）

現場除頒發畢業證書、撥穗儀式外，也有學生親友手製「畢業快樂」布條，甚至將畢業生帥照印上公開「放閃」，還有外籍學生披上母國與中華民國國旗，留下珍貴回憶。從平凡校園走出的學子，將帶著知識與信念，在世界舞臺上發光發熱。

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