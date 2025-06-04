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超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知

▲中油，加油站，加油。（圖／記者廖婕妤攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

不少車主加油時習慣「加滿」，甚至在油槍跳停後，還要求繼續補油，但此舉恐讓自己吸進更多有害氣體，更可能面臨《空氣污染防制法》開罰最高10萬元的風險。

中油曾在臉書粉專表示，油槍設有自動跳停機制，當汽油達到一定容量、油氣開始逆流時，會立即停止輸油，以防油氣逸散。然而，有些車主習慣「強迫加油」，不僅會增加約3500至5500ppbv的總有機揮發物（TVOC）排放量，若加完油後立即抽槍，還會因殘油未完全回收，導致有害氣體飆升26倍，等於把吸毒氣當日常。

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環境部也在官網指出，這些油氣中常見的成分，如苯、甲苯、二甲苯與乙苯，長期吸入可能損害中樞神經甚至提高致癌風險，不僅影響車主自身，對長期待在油氣環境下的加油站員工也是莫大威脅。為改善空氣品質並保護工作環境安全，多數加油站已裝設油氣回收系統，但若人為強加油導致逸散，仍可依法處以5000至10萬元罰鍰。

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

中油強調，加油時的「一點貪心」，不只可能吸進看不見的毒，也未必真的加進車子裡，因為當油氣回收裝置已滿載，多餘的油氣反而會逸散空中，還要照價買單，形同花錢吸毒，「所以加到跳停就好，才是真聰明！」

其實早在2014年，環保單位就曾呼籲民眾，放棄「95加滿」的觀念，改以「跳停就好」為標準，加上各縣市近年來也針對強迫加油行為強化稽查，不僅是維護空污防治，更希望讓第一線員工免於受到不理性要求與言語壓力。

對此，網友們紛紛回應，「我加完油都等管子的剩油流入油箱再抽槍，省錢之外原來還兼顧環保」、「感謝提醒告知」、「油槍衝太快也跳停」、「認同，我也都是跳停即可」、「油槍有的真的不準」、「說要跳停，員工也加到滿」。

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