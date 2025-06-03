減塑愛地球！新北市圖「塑膠藝術展」　廢棄雨衣、塑膠袋重生

▲垃圾變黃金！八里龍形圖書館推「塑料重生」工作坊，藝術家帶民眾玩創意。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

響應6月5日世界環境日與6月8日世界海洋日，新北市立圖書館八里龍形圖書閱覽室特別邀集社區親子，帶著家中廢棄的塑膠袋或雨衣，一起到圖書館與藝術家共同創作「垃圾藝術品」，希望提醒民眾改變生活，降低日常生活垃圾的使用量，共同為保護環境盡一份心力。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，塑膠垃圾是全球性的環境問題，尤其大部分的海廢為塑膠，這些塑膠污染看似無形，卻威脅海洋環境、海洋生物健康、人類健康等，更加劇氣候變遷。為了激發民眾重視日益嚴重的海洋與環境污染問題，八里龍形圖書閱覽室呼應即將到來的「世界環境日」與「世界海洋日」，特別與「不廢跨村實驗室」與「鐵絲捲捲」的環保藝術家楊芳宜及林俊作合作，推出「塑織新生-八里社區塑料重生藝術共創」活動，號召社區親子將廢棄塑膠轉化為藝術創作，以具體行動響應減塑生活，推動環境永續理念向下扎根。

在環保藝術家的帶領下，30位親子攜手賦予塑膠垃圾新生命，透過讓廢棄物循環再利用，從生活中落實減塑行動，並將行動帶回社區中推廣。八里龍形圖書閱覽室也特別從閱讀出發，推出一系列減塑親子活動，包括6月7日、6月21日「『塑』造童話故事劇場」透過生動有趣的故事，帶孩子認識減塑生活的重要；6月8日、6月15日「環保DIY手作坊」將帶大家利用回收塑膠製作飲料袋及雜誌盒，從最貼近生活的小事開始，實踐「減塑日常」。

另外，6月14日「回收塑料再製工作坊」則教大家如何從生活中尋找可再生的廢棄塑膠，學習回收與再製的永續知識。還有「塑·說新語」主題書展，圖書館特別精選減塑、再生、環保等相關書籍，打造從書本到生活的「減塑行動指南」，將展出至6月底；以及與國立臺灣海洋大學海洋文創設計產業學系合作的「潤生」創作展，透過創意重塑海洋相關廢材的作品創作，傳遞對自然與環境的敬意與關懷，將展出至2026年5月28日止。

居民合力創作的「塑織新生」八里社區塑料重生藝術展，將從6月2日起展出至115年5月28日止，6月2日到6月30日還有有趣的「互動解謎遊戲」與「藝想永續·創意打卡趣」臉書活動，只要觀展完成指定任務或打卡分享創意照片，便有機會獲得限量再生文創小禮！詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」官網查詢。