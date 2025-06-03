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呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」嘆：傷人不成反傷己

▲▼呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

▲呂秋遠公布生母害她失業，林女哭著直播曝交往始末。（圖／翻攝自臉書／作家H臉書、呂秋遠）

記者周亭瑋／綜合報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波持續延燒，小孩生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播公開來龍去脈。不過，律師王至德認為，林律師在直播中的很多說法，反而會讓大家減少對她的同情，「或許以文字的方式會更適合，免得傷人不成反傷己。」

王至德在臉書直言，呂律師在大家罵完一輪後，突然又發了長文，內容大意是女方主動倒追，還傳了不少鹹濕對話給他，而他是被動接受追求、勾引，然後不小心生了小孩，自己也沒有逃避責任，「不過我個人覺得，最好的方式應該不要繼續回應，讓這個事情過去，雖然掉了3、4萬粉，不過以當代第一網紅律師的身分，要再漲回來不會是太大的難事，可偏偏在大家準備要遺忘的時候，自己又跑出來澄清，反而讓火再燒一次。」

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不過，最讓他感到意外的是，林律師（孩子生母）也跳出來找人直播，本意是說明事情原委，順便再給呂律師一刀，免得自己被塑造成不堪的形象，「不過林律師在直播上講的很多說法，反而讓大家對她的同情減少。事實上，想要繼續捅刀，或許以文字的方式會更適合，至少可以預先整理要表達的內容，免得傷人不成反傷己。

王至德認為，林律師的說法存在不少不合理的地方，包括一直強調自己沒有瘋狂追求，可是從訊息上看來，有些鹹濕對話似乎是在確認關係前就已經存在，「或是她說她的動機是為了維持正義，不要讓孩子變成生父不詳，所以才寫連載小說，但呂律師早就認領了，小孩也不會是生父不詳，其實說法上多少還是有些矛盾之處。」

不過，他話鋒一轉提到，「她說的有一點我滿認同的，就是懷孕對於女生來說是個奇妙的過程，這句話我聽很多媽媽說過，也從我太太的懷孕歷程看得出這樣的變化，懷孕前說不用結婚、不要小孩，懷孕後可能會變得非常愛孩子，為了孩子什麼都做得出來，因此有人指責她，說好不生小孩又硬把小孩生下來要呂律師養，我覺得對她來說也是某種不公平。」

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