一票人「戒白飯」卻秒踩雷！醫破盲點：跳槽到更差的選擇

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人為了減肥，會選擇不吃白飯，以減少澱粉的攝取。不過，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）就直言，不少人以為自己在「戒白飯」，卻同時以麵包、水餃等取代，此舉無疑是跳槽到更差的選項了。

臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」今發文提到，「白飯對我來說，是中等偏好的碳水。雖然它的營養價值比不上糙米、全穀飯，纖維含量也低；但比起麵條、麵包這些精緻澱粉，它又健康許多。」

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他直言，很多人以為自己在「戒白飯」，結果卻用麵包、水餃、餅乾取代，那等於是從中等碳水，跳槽到更差的選項了。

最後，蒼藍鴿也強調，碳水化合物不能只分好或壞，應該是要看和誰作比較，與其討厭白飯，不如重新認識它，「其一，白飯熱量穩定好抓；其二，搭配蛋白質、蔬菜就能吃得均衡；其三，比多數外食的主食更令人安心。」

對此，網友們紛紛回應，「吃麵包、水餃都是超級地雷，這樣根本沒心斷醣吧，不吃飯也只是騙自己」、「我目前大多吃地瓜、南瓜、玉米，來取代部份米飯，自己煮比較淡還可以，外食就真的需要配飯吃」、「每樣都不能多，每樣都不能少，減脂不能一味只是斷飯或碳水」、「我已經很少在吃白飯了，都改吃地瓜、活性糙米飯，偶爾吃一點無糖無油的原味酸種麵包」。

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