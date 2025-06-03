火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日發文控訴，與家人到某間點餐式火鍋店用餐時，因自備便當盒幫1歲孩打包部分食物，竟遭店員態度不善地指責，甚至被當場指指點點，讓他們超傻眼，把這間愛店列入黑名單。

網友在Dcard提到，當天他們一家子到某間常去的火鍋店用餐，「因為有1歲的小朋友，我們習慣多點一份餐或多點一些菜色，讓他可以吃飯，順便裝便當作為隔天的午餐。」

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原PO表示，孩子年紀尚小，不可能多幫他點一個鍋，所以就加點了一些品項，並自備容器幫他帶便當；沒想到結帳時，店員態度很差地強調不能外帶，「因為我們座位是在櫃檯旁邊，所以用餐時就隱約聽到，店員在針對我們這桌指指點點，當下其實就覺得不舒服了。」

他直言，這家店原本是他們家的愛店，從開幕至今一直會去吃，「但這次的經驗直接變黑名單，況且這家是點餐式的，也本來就可以外帶，甚至有外送，所以我們以後去點餐式的餐廳，還是要問一下店員可不可以自備盒子外帶？」

對此，網友們紛紛回應，「一般來說會給外帶吧，除非自助吧有白飯、肉燥那種主食類，可能店家就會不高興你再外帶鍋物」、「店員有問題，連假外帶打包要等10分鐘左右」、「可能一次包太多，讓人覺得你是來煮東西的吧」。

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