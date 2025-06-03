藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

▲民進黨立委吳思瑤回應台中火力發電廠問題。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前稱台中發電廠有5部燃煤機組沒有地方政府許可，屬於違法發電。台電反駁，5部機早已向台中市府申請展延中，「市府不處理手中待審機組，卻反過來對外指控台電『無照運轉』，扼殺電廠第一線同仁努力」。而立法院今（3日）預計處理國民黨團所提「無煤中火提案」。對此，綠委吳思瑤回應，中火用煤新高就在馬英九執政時期，民進黨在台中減煤六百萬噸、減少近八成，且冤有頭債有主，是誰不斷卡台電執照運轉，行政干預台電減煤所有機組建置？

對於藍營提案，吳思瑤表示，這是假民生真政爭提案，金玉其外、敗絮其中、只搞民粹，台中立委為了救大罷免，盧秀燕為爭奪大位，拿中火議題當提款機，拿專業能源議題政治操作，冤有頭債有主，對於總預算惡砍是如此，對於台中中火這幾年減煤狀況，大家也可以清楚看到，盧秀燕就是甩鍋市長，三位台中立委就是三害立委。

吳思瑤指出，將台中電廠空汙排放量具體整理，中火用煤新高就在馬英九執政時期，中火用煤創新高，民進黨執政後，從蔡英文到賴清德竭盡一切努力，多管齊下在台中減煤六百萬噸、減少近八成。馬英九時期空汙來到新高，民進黨執政時期往下調整。

吳思瑤直言，這幾年的努力，事實會說話、真相不容抹滅，現在台中市提案政治操作消費中火、玩弄民意、作賊喊抓賊，冤有頭債有主，是誰不斷卡台電執照運轉，行政干預台電減煤所有機組建置？

吳思瑤指出，民進黨負責任減煤，這是具體成績，壞學生怎麼霸凌認真教學的老師？柯建銘總召有一句名言，台中市府不發執照、罵台電無照運轉，民進黨團會提出對案，針對能源政策攸關國家建設穩健，難道台中不歡迎台積電？不要產業供電需求？民進黨團所有立委登記發言，把事實真相呈現給國人。