河南一水庫水位下降現「千佛石窟」　1043尊佛像全是「無頭佛」

▲河南鶴壁一水庫水位下降後，一處有千餘尊佛像的石窟便會出現。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南省鶴壁市淇縣奪豐水庫近日水位下降後，露出一處石洞。這處石洞洞口雖小，卻被民眾發現別有洞天，只見石窟洞壁四周佈滿佛像，被當地人稱為千佛洞。據統計，洞窟內約有1043尊石佛像，然而，這些佛像幾乎全被敲掉頭部，有的則是沒有手臂，引起外界關注。

《紅星新聞》報導，6月1日下午，淇縣縣委宣傳部一負責人表示，該石窟並非近期才被人發現，當地人一直都知道此地有一處石窟，民間稱其為天竺石窟或千佛洞。該負責人表示，早在十多年前，就兩次進入石窟看過。

該負責人提到，奪豐水庫主要用於灌溉，有奪取豐收之意，該水庫位於一處峽谷內，峽谷內原有一條路，石窟便建在路邊崖壁上，「每年灌溉時節，水庫水位下降，石窟便會顯露出來。」

據了解，淇縣文化廣電和旅遊局已和河南省文物局、河南省古建築保護研究院等部門研究，由於石窟整體較大，保護修繕工作不易進行，再加上汛期將臨，佛洞內積水嚴重，該省的文物專家建議保持現狀。

根據當地文獻記載，這處「前嘴石窟」也叫武公祠千佛洞、武公祠石窟。石窟寬1.89公尺，深1.92公尺，高2.02公尺，洞後壁有壁龕，雕一佛、二弟子、二菩薩及釋迦牟尼像。其中，二弟子面部已殘，二菩薩已殘，分別立於二弟子左右兩邊的須彌座上，在一佛二弟子二菩薩之上及左右壁上，刻有一排排的小佛龕，每龕雕一佛，共有1403尊，大多已殘蝕。