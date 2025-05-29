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安徽17年前被盜「石獅」現身江蘇私人博物館　民眾指認：我從小爬到大

▲博物館展出的石獅。（圖／翻攝極目新聞）

▲博物館展出的石獅。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

安徽宿州蕭縣一座「鎮村之寶」石獅，17年前失竊後近日疑似出現在江蘇徐州一間私人博物館，引起當地民眾關切。當地村民指認稱，這尊石獅從小陪伴長大，連斷裂處都十分熟悉。相關單位已介入調查，兩地警方與文保部門正聯合查證真偽。

《華商報》報導，5月27日，有網民發視頻（影片）稱，早在2008年，安徽宿州蕭縣王寨鎮陳樓村祖傳的鎮村之寶——雕刻精美的石獅被盜，現場只留下被撬壞的基座和輪胎印。17年後，村民在江蘇徐州聖旨博物館看到一個館藏的石獅，從細部特徵看，就是當年村裡失竊的石獅。

▲民眾年輕時與村內的石獅合照。（圖／翻攝極目新聞）

▲民眾年輕時與村內的石獅合照。（圖／翻攝極目新聞）

當地村幹部表示，這尊石獅已有百年歷史，原本就矗立在村內，有網友指出，其頸部斷裂的小獅雕塑與舊物一致，「小時候天天爬上去玩，各個殘缺的地方都熟悉」。

根據徐州聖旨博物館資訊顯示，該館為私人經營，坐落於大陸國家4A級景區龜山景區內，現館內登記文物達3087件（套）。不過，蕭縣文旅局透露，經初步查證，博物館所登記文物中並不包括該尊石獅。

徐州市鼓樓區文旅局表示，目前多個部門正在聯合調查此事，「我們也非常重視，市局文物處也是有參與的」，至於石獅是否確為失竊文物，仍待最終比對與確認。對此案後續發展，該村村民與地方政府皆高度關切，希望能釐清文物來源，妥善處理所有權爭議，讓文化資產能夠物歸原主。

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