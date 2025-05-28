月薪12萬元！河南景區急徵「陽光帥哥NPC」　園方：無學歷要求

▲河南景區招募「帥哥NPC」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南洛陽重渡溝景區近日發布一條招募資訊，徵18至28歲的帥哥，當園區內的NPC（非玩家角色），只要負責在景區內，與遊客拍照互動，無學歷要求，月薪3萬元（人民幣，下同，約台幣12萬元）。該則急徵人資訊令網友們直呼，「帥真能當飯吃啊！」

據《界面新聞》報導，招募公告以標題「月薪3萬尋找當代潘安」寫下，需具備年齡18歲至28歲，陽光帥氣大男孩的外型，最好要體力好、顏值高、會拍照，以及「社牛天花板」的社交屬性（不怕生，能與陌生人侃侃而談、近距離接觸）。

▲▼「帥哥NPC」負責在園區內與遊客互動。（圖為歡樂谷NPC／翻攝自小紅書）

園區工作人員對此證實，招募資訊是真的，「無學歷要求，但要求長得帥，還要『社牛』，日常工作主要是跟遊客拍照互動，目前已經收到很多履歷，不只素人帥哥投遞，也有不少網紅悄悄參與報名。」

相關消息引起網友熱議，「顏值就是生產力，對景區來說，這買賣划算啊」、「帥哥當然是越多越好」、「招到了說一下，我要去」、「只要帥哥就可以了，必須真的帥才行，顏值還是可以拿來還錢的，景區門票不貴的話，我也想去看看」、「帥哥就是吃香啊！好賺錢」、「誰再說長得好看沒用的」、「難以想像招募的HR每天會有多開心，這面試的不都得是帥哥美女啊」。

▲歡樂谷近期因各種造型裝扮的「帥哥NPC」在社群上大爆紅，進而帶動其他景區跟著效仿。（圖／翻攝自小紅書，上同）

近年來，為了吸引更多遊客，中國各大景區頻出奇招，招募高顏值NPC成為舉措之一，其中最有名的就是歡樂谷集團。

歡樂谷集團今年3月，就在微博發布多條招聘通告稱，天津歡樂谷、重慶歡樂谷，深圳歡樂谷等，「招聘高顏值門面擔當NPC，年齡在18歲以上，男女不限，顏值能打，鏡頭感足、善於社交等。這些景區也因為高顏值NPC頻頻在社交平台上爆紅，也因此天天遊客爆滿。