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端午最Chill打卡點！巷仔Niau應援　台南棒球魂×古蹟集章開跑

▲台南市政府攜手統一獅隊推出「府城巷弄」城市主題日，端午連假熱血開打！（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手統一獅隊推出「府城巷弄」城市主題日，端午連假熱血開打！（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南棒球魂熱血爆發！台南市文化局攜手統一獅職棒隊，將於端午連假5月30日至6月1日，舉辦「台南城市主題日－府城巷弄」活動，邀請全台球迷進場感受職棒魅力，還有超人氣吉祥物「巷仔Niau」首度踏進台南棒球場，以全新三款棒球造型登場應援，萌翻全場！

▲台南市政府攜手統一獅隊推出「府城巷弄」城市主題日，端午連假熱血開打！（記者林東良翻攝，下同）

不只球場熱鬧，台南古蹟文化也同步加溫。文化局推出「巷仔Niau古蹟集章」活動，從5月30日至8月31日，號召民眾帶著集章卡走訪赤崁樓、延平郡王祠、愛國婦人館、安平古堡、安平樹屋與億載金城等六大古蹟，完成拼圖就能兌換限量聯名圖卡，並於統一獅主場賽事日憑卡參加現場抽獎，有機會帶走統一獅球員親筆簽名球等超值好禮！

▲台南市政府攜手統一獅隊推出「府城巷弄」城市主題日，端午連假熱血開打！（記者林東良翻攝，下同）

台南是台灣棒球發展的重鎮，自日治時期起便深耕基層棒球，被譽為「棒球搖籃」。統一獅隊自1990年起以台南為主場，至今超過30年，不僅見證無數經典賽事，也深植府城棒球記憶，堪稱台灣棒球情懷的代名詞。

▲台南市政府攜手統一獅隊推出「府城巷弄」城市主題日，端午連假熱血開打！（記者林東良翻攝，下同）

這回原創設計師陳普特別操刀，為巷仔Niau量身打造三款新造型，結合可愛與運動風格，展現滿滿棒球魂。三款限定周邊商品，包括證件套、鑰匙圈與運動毛巾，也將於活動期間在球場商品部限量販售，預料將成為Niau迷與獅迷搶購焦點。

▲台南市政府攜手統一獅隊推出「府城巷弄」城市主題日，端午連假熱血開打！（記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，這是台南文化與職業棒球的首次跨界合作，希望透過深具在地代表性的「巷仔Niau」，帶動更多人深入台南、走讀巷弄古蹟，在球場揮灑熱血，也在古城留下腳步。

端午連假，來一場最有文化溫度的棒球盛宴！快到台南市立棒球場，跟著巷仔Niau應援、玩古蹟、集印章，開啟最Chill的台南城市冒險。活動詳情請見統一獅官方粉絲專頁。

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