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台日文化交流再升溫　故宮南院盛大開展「江戶浮世之美」特展

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院南部院區開館十週年特別推出「江戶浮世之美」特展，30日正式開展，邀請觀眾前來感受江戶時代的東京盛況。

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

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「江戶」指的是江戶時代的東京，「浮世」(浮動的世界)一詞用來描述當時享樂主義的生活方式。「江戶浮世之美」特展除了浮世繪版畫外，另有屏風、手卷、繪本等多種形制文物，共計218組件，其中向日本借展150組件及故宮典藏68件，建構出江戶時期東京的繁華樣貌。

國立故宮博物院院長蕭宗煌表示，今年是故宮博物院百年院慶，同時也是故宮南院成立十周年，這期間故宮博物院承擔起國際文化交流的重要使命，成為推動藝術與文化對話的重要平台。蕭院長特別感謝日本9個文化單位、國內2個館所以及多位私人收藏家的慷慨借展，讓本次展覽得以順利呈現，為觀眾帶來珍貴的藝術享受。

他期盼，透過這次展覽，觀眾不僅可欣賞江戶時期至近代精緻細膩的繪畫風格，亦能深入體會當時社會風貌與大眾文化的多樣面貌，感受浮世繪在歷史長河中的藝術價值與文化意涵。

日本台灣交流協會代表片山和之指出，台日雙方長期以來建立了深厚的友誼，無論是日本還是台灣的民調都顯示雙方友好關係穩固。他認為，維持這種良好關係的關鍵在於文化與意識形態的日常交流，期望雙方未來能持續深化在文化及其他領域的交流合作。

此次焦點展件為日本出光美術館館藏的「江戶名所圖屏風」，屏風展開近一千公分，展演著市井百態的豐富細節，是世界僅存三件中時代最早的「肉筆繪」(畫家手工繪製，沒有經過印刷或其他複製技術的原創作品)，被日本列為「重要文化財」，限期展至6月15日。

此外，還有印製在2024年新版日本千圓紙鈔上的名作「富嶽三十六景：神奈川沖浪裏」，此次也會在特展上展出，展期只到6月29日，請觀眾務必把握機會。

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，這些作品讓我們得以深入了解江戶時代的生活，包括當時的服裝、娛樂等方面。翁縣長強調，每次策劃展覽需費時約三年時間，投入大量心力，尤其像「江戶名所圖屏風」這類重要文化財，必須經過日本官方同意方能外借展出，更是難得可貴，絕對不容錯過。

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁還提到，前兩天他參與了故宮南院二館工程的上梁典禮，未來除了擴增展覽空間，還新增設「國寶修復館」，讓民眾能夠近距離觀察文物修復過程。他表示，南院在故宮博物院的用心經營下，已逐漸成為一個現代化且富有文化底蘊的場所，並歡迎大家來到嘉義縣，親自走訪故宮南院。

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

展廳之外的空間同步有故宮南院與永慶高中、竹崎高中與嘉科實中聯合策劃的館校合作「青春的她與他」特展，師生們分別以「浮世新繪-版上青春．性別百態」、「浮世代社會性別浪潮」及「遊藝浮世-從江戶到嘉義的跨域共創」等主題進行創作，與展廳內浮世繪大師的作品跨時空的交流。這個展覽是南部院區首度以「性別議題」與鄰近學校的合作，年輕世代從浮世繪作品中找出自己的觀點和自省，創意表達藝術帶來的各種衝擊。

▲▼ 「江戶浮世之美」盛大開展！日本重要文物財在故宮南院展出 。（圖／嘉義縣政府提供）

「江戶浮世之美」特展活動資訊：
日期｜5月30日至8月30日
地點｜國立故宮博物院南部院區 S101展廳

 
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