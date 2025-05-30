陸男花200萬買法拍屋　3年後「天花板掉出3.1億」！1動作救了自己

▲李男意外在天花板夾層中發現人民幣7700萬元（約新台幣3.1億元）的現金。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸河南省1名男子2021年間用人民幣59萬元（約新台幣244萬元）購買1間法拍屋，住了3年後決定重新裝修房子，讓人意想不到的是，他竟意外在房子夾層中發現人民幣7700萬元（約新台幣3.1億元）的現金。面對天大誘惑，男子選擇報警處理；警方事後給予他2萬元（約新台幣8.3萬元）的獎金，並表示「你自己救了自己。」

綜合陸媒報導，李男於2021年通過法拍，購得了1套120平方公尺的大房子，除了地點不錯，價格更是誘人，僅人民幣59萬元，比周邊房價低了近4成。去年10月，李男準備裝修新房，更換客廳吊燈時，裝修工人發現吊頂有點不對勁，竟然不斷掉出現金，仔細一看驚見天花板上竟然堆滿捆起來的紙鈔。

經過清點，屋內總共藏了整整7700多萬元的現金，是普通人幾輩子都賺不到的數目。李男向朋友詢問意見，有人勸他別碰這燙手山芋，來路不明的錢肯定有貓膩；也有人慫恿他，肥水不流外人田，都在自己房裡了，不拿白不拿。

經過慎重考慮，李男決定通知警察；警方獲報迅速趕到現場，把7700萬現金扣押，並展開調查，懷疑這筆錢可能和前屋主的不正當行為扯上關係。根據《民法典》，遺失物得趕緊還給失主，找不到失主就交給有關部門，尤其這7700萬來源不明，很可能涉及違法犯罪，如果李男選擇私吞，那就可能構成窩藏、轉移犯罪所得罪。

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