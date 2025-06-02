南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

▲南韓大選明天登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

南韓總統大選將在明（3）日登場，《美聯社》整理出2名領先候選人的政治背景，但在國家面臨多項關鍵挑戰，包括政治嚴重分歧、川普關稅政策、北韓擴大與俄軍事合作之際，不論是誰當選，都將放棄2個月過渡期，旋即展開完整的5年任期，並且結束這場持續數月的政治大戲。

根據最新民調，自由派在野黨「共同民主黨」候選人李在明，依然穩定領先主要對手，也就是保守派執政黨「國民力量」的候選人金文洙。

▼李在明是一名白手起家的人權律師與政治人物。（圖／達志影像）



李在明｜共同民主黨｜自由派｜在野黨



去年12月3日，尹錫悅發動一場失敗的戒嚴，讓全國陷入動盪不安後，李在明正是領導反對黨聯盟，將其彈劾下台的關鍵角色。

李在明回憶，看見尹錫悅深夜在電視上宣布戒嚴，還以為是deepfake捏造出來的假新聞。不過，時任黨主席的他，意識到這是真實事件之後，立刻下令所有黨內議員前往國會，最終成功投票否決戒嚴令。此外，李在明也直播國會行動，呼籲民眾集結抗議，領導國會彈劾尹錫悅，直到今年4月，由憲法法院正式讓尹錫悅黯然下台。

▼李在明也是推動尹錫悅下台的關鍵人物。（圖／達志影像／newscom）

60歲的李在明曾任首爾人口最多行政區京畿道的知事，以及京畿道城南市市長，這次已是第3度競選總統，此前他在2022年以史上最小差距輸給尹錫悅。李在明把自己形容為「能幹的船長」，能夠振興經濟，彌補惡化的國內分歧，並且與北韓恢復和平。

李在明擔任市長期間，針對2016至2017年爆發的一系列貪腐醜聞，激烈批評保守派前總統朴槿惠，此後政治聲望與地位一路水漲船高。

不過，更受到選民歡迎的，卻是他白手起家的故事。迫於貧窮，李在明小時候就輟學，在工廠擔任童工，導致手臂殘疾，但仍設法通過南韓極其繁瑣的律師考試，成為一名人權律師。此後，他持續把自己塑造成一名能夠解決根深蒂固不平等及貪腐問題的人，但也被一些保守派視為危險的民粹主義者，為了政治利益惡化分歧，而且會輕易背棄承諾。

由於李在明所屬的共同民主黨把持國會，一些專家擔心他擁有太多不受限制的權力。但其他人認為，李在明不太可能單方面推行過度激進的政策，因為若他缺乏中間派支持，根本沒辦法維持穩定領導。

▼南韓保守派陷入困境之際，金文洙被視為領袖人物。（圖／達志影像）





金文洙｜國民力量黨｜保守派｜執政黨



73歲的金文洙是一名強硬保守派人士，起初被認為早已過了政治巔峰時期，但在共同民主黨議員要求全體閣員向國會鞠躬，替尹錫悅的戒嚴令道歉時，唯有身為僱傭勞動部長的他拒絕照做，頓時成為保守派深陷困境之際的領袖人物。

金文洙5月初贏得國民力量黨提名，儘管一度面臨前代理總統、國務總理韓悳洙韓悳洙的威脅，但在戲劇性轉折之後，最終獲得黨員支持，而他誓言改革不利於商業的法規，並且降低企業與遺產稅。

1970、1980年代，南韓由軍方領導人統治時，金文洙曾是知名的勞權與民主運動人士，被首爾大學退學之後，進入工廠工作以促進勞權，並且因為反政府活動入獄2年半。不過，他在1994年改變了意識形態，加入保守派政黨，被昔日社運夥伴譴責為叛徒。

金文洙曾任8年的京畿道知事與3屆國會議員，但在國會大選及首爾市長選舉，接連輸給自由派政黨，直到2024年才又被尹錫悅任命為僱傭勞動部長。