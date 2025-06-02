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影響南韓大選最終關鍵！失言風波恐成殺手鐧　保守派選民投票率低

▲▼南韓總統大選登記參選人，由左至右是李在明、金文洙、李俊錫。（圖／達志影像）

▲南韓總統大選候選人，由左至右是共同民主黨李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明（3）日實施第21屆總統大選，共同民主黨候選人李在明過去在各民調上一路保持領先，至於現執政黨國民力量候選人金文洙則是挾帶保守派選民的支持而緊追在後，此次事前投票的投票率也衝到34.74%，是開始實施該制度後的第二高。報導分析，影響選情的關鍵，在於失言風波和投票率的高低。

根據韓媒《News1》，此次大選的競選活動進入尾聲，且已在大選前7天完成封關民調，大選將於3日投開票，結果最快於4日凌晨出爐。對此，南韓政治圈人士今（2）日分析，在競選最後階段影響選舉結果的核心變數在於「失言風波」和「投票率高低」，因為回顧歷屆南韓選舉，候選人和相關人士們的發言，往往會牽動著民心。

尤其，此次南韓大選在競選階段的尾聲中，保守派、進步派陣營候選人皆陸續爆發失言風波，在封關民調結束後，因各大陣營難以完美善後收拾，因此被認為可能對支持率帶來一定層面的影響。

▲▼南韓改革新黨候選人李俊錫在辯論會以涉及侮辱女性的粗鄙言論向對手發問，引發反彈。（圖／路透）

▲改革新黨候選人李俊錫在辯論會以涉及侮辱女性的粗鄙言論向對手發問，引發反彈。（圖／路透）

其中，改革新黨候選人李俊錫5月27日在最後一次電視辯論會，儘管他談及共同民主黨候選人李在明過去在電話中以髒話羞辱大嫂、李在明兒子身陷賭博和性交易等爭議，質疑李在明的道德出現瑕疵，然而過程中卻以重要身體部位的相關發言褻瀆女性，招致年輕族群選民與婦女反感。

至於在進步派陣營（左派，以共同民主黨為首）中，向來以左傾著稱的作家兼媒體人柳時敏，則是稱國民力量候選人金文洙的妻子薛蘭瑛（音譯）「瘋了」，引來外界反感。

▼南韓首爾民眾排隊等候進行大選事前投票。（圖／VCG）

▲▼南韓首爾民眾排隊等候進行大選事前投票。（圖／VCG）▲▼南韓總統大選「事前投票」，民眾前往投票所。（圖／達志影像）

▲南韓總統大選「事前投票」，民眾前往投票所。（圖／達志影像）

另外，影響開票結果的第二大關鍵在於投票率。5月29、30日實施的事前投票，其投票率達到34.74%，成為引入該制度後的第2高，光是在共同民主黨傳統票倉的湖南地區（全羅南北道、光州），其投票率就超過50%，包括全羅南道56.50%、全羅北道53.01%、光州52.12%，選情對李在明而言相對有利。

反觀國民力量傳統票倉的嶺南地區（慶尚南北道、釜山與蔚山），其事前投票率便相當低迷，幾乎是低於全國平均值，大邱僅25.63%（全國最低）、蔚山（31.71%）、慶尚北道31.52%、釜山30.73%，使得外界認為金文洙的支持者是否放棄出門投票。

不過，報導也提到一點，就是回顧歷屆大選，嶺南地區的事前投票率雖然相當低迷，但正式投票當天卻能衝高投票率，因此從目前的狀況推斷選情，恐怕還言之過早。

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