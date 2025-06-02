最可能當選南韓總統！李在明召開記者會　評「強人川普」關稅談判

▲共同民主黨候選人李在明2日前往首爾造勢。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明（3）日實施總統大選。為此，共同民主黨候選人李在明今（2）日前往京畿道城南市召開記者會，強調儘管各項領域堆積著必須改革的課題，但未來當選總統後將會著手如何重振民生經濟，並優先重視追求國家利益。

根據《韓聯社》，李在明2日下午在京畿道城南市壽井區的城南住民教會召開記者會，針對現場記者對於司法改革的提問，他強調，「儘管眼前必須改革的課題散佈在各項領域和部門中，但目前最為迫切且嚴重的問題，是如何重振民生經濟。」

一旦李在明當選南韓總統，則將率領執政團隊和美國總統川普針對關稅議題進行談判。現場記者提問，「川普被視為『強人總統』，您如何構想未來和川普之間的關係」；對此，李在明回道，「川普之所以被視為強人，是因為他發揮追求國家利益、以國家利益為中心的領導能力。」

李在明強調，「無論是面對國防安全危機、亦或是經濟危機，我將構思出如何以國民利益為優先的實用主義，以此推動政策和進行談判。我認為，我們（和美國相比）並無任何不足之處。」

▲共同民主黨南韓總統候選人李在明2日在京畿道城南市召開記者會。（圖／達志影像／newscom）

至於關於未來內閣如何用人，李在明也表示他的用人標準在於「是否對國民忠誠且個性正直」，並表示會考慮是否優秀、清廉，並綜合考量人選們的出身地、年齡層、性別，同時他也強調不會因為在某領域有特別的瑕疵而排除該名人選，強調只要懂得反省過錯就行，否則若錯過優秀人才，便形同國家損失。

另外，李在明5月1日在違反《公職選舉法》三審，遭到大法院（最高法院）以視為有罪而駁回二審判決、發回更審。對此，李在明也在進步派媒體人金於俊的YouTube節目「新聞工廠」上大吐苦水，表示這是他人生中經歷過最為荒唐的事，承認判決結果難以預測。

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