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南韓大選保守派選情低迷　國民力量出動昔「選舉女王」朴槿惠拉票

▲▼南韓前總統朴槿惠5月31日前往大邱市中區西門市場為保守派陣營候選人金文洙拉票，向市民問候。（圖／VCG）

▲南韓前總統朴槿惠5月31日前往大邱市中區西門市場為保守派陣營候選人金文洙拉票，向市民問候。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明（3）日實施第21屆總統大選，事前投票率雖達到34%，創下第2高的紀錄，但慶尚南北道、大邱等保守派傳統票倉的投票率卻相當低迷，選情對金文洙而言相當不利。為此，昔日被視為「選舉女王」的南韓前總統朴槿惠連許多天在大邱、蔚山、釜山等地為國民力量候選人金文洙拉票。

根據韓媒《朝鮮日報》，朴槿惠在政治傾向同樣屬於保守派陣營，5月24日在位於大邱市達城郡瑜伽邑的私人宅邸接近國民力量總統候選人金文洙後，便持續外出展開政治活動，間接為金文洙拉票，並向金文洙呼籲團結黨內、贏得大選的重要性。

朴槿惠繼5月27日造訪父親朴正熙（南韓前總統）位於慶尚北道龜尾市的老家、母親陸英修女士位於忠清北道沃川郡的老家後，5月31日更造訪位於大邱市中區的西門市場，今（2）日也前往釜山、蔚山、慶尚南道晉州市，抵達釜山梵魚寺出席供佛活動。

朴槿惠在大邱西門市場時表示，「前幾天金文洙候選人在（大邱）東城路造勢時，許多人說想要再見我一面，令我內心非常感動！」

▲▼南韓前總統朴槿惠5月29日前往大邱市達城郡瑜伽邑完成「事前投票」後，接受媒體採訪。（圖／VCG）

▲朴槿惠5月29日前往大邱市達城郡瑜伽邑完成「事前投票」後，接受媒體採訪。（圖／VCG）

韓媒《News1》分析，儘管朴槿惠並未明確傳達政治訊息，但大邱西門市場、慶尚北道龜尾市對保守派而言擁有相當重要的政治意義，加上先前金文洙也曾前往拉票造勢，因此朴槿惠的行動被視為是呼籲選民支持金文洙。

據悉，朴槿惠曾擔任大國家黨（國民力量前身）黨主席，在前總統盧武鉉面臨彈劾政局時，更拯救陷於九死一生的大國家黨，並將黨名更改為新世界黨，在多場選舉領導內走向勝利，最後更於2012年總統大選擊敗民主統合黨候選人文在寅，成為南韓憲政史上首位女總統，從此被外界封為「選舉的女王」。

然而，朴槿惠卻因世越號船難和崔順實閨蜜干政等事件，於2017年被罷免下台，最後更因此淪為階下囚。如今，昔日的選舉女王是否將成為國民力量的「票房毒藥」，備受外界關注。報導指出，比起今年4月初因發動彈劾而被罷免下台的前總統尹錫悅相比，保守派選民更加同情朴槿惠的遭遇。

▲▼南韓前總統朴槿惠2日前往釜山梵魚寺，向保守派支持者致意。（圖／VCG）

▲朴槿惠2日前往釜山梵魚寺，向保守派支持者致意。（圖／VCG）

國民力量國會議員朱豪英2日在廣播電台BBS指出，「（朴槿惠）造訪大邱西門市場、朴正熙總統的老家時，現場一片人山人海，顯示國民們相當同情朴槿惠前總統的遭遇，而朴槿惠更向選民傳遞訊息，只有金文洙當選才能阻止共同民主黨李在明的橫行，並確保國家在產業現代化的道路上持續發展。」

同時，朱豪英也痛批，尹錫悅如今是國民力量必須切割的包袱。他指出，尹錫悅被罷免後，先是出席質疑選舉舞弊的紀錄片電影試映會，更和極右派牧師全光焄靠攏，透過全光焄傳遞支持金文洙的訊息，早已淪為「票房毒藥」。

朱豪英指出，尹錫悅原本只需靜靜守候，就有可能迎來李在明三審有罪判決定讞而無法參選，然而尹錫悅去年12月初卻「毫無理由」發動戒嚴，無形中給李在明當選總統的機會。

另外，南韓前總統李明博也於2日出席首爾清溪川步行活動，呼籲選民支持金文洙，清溪川整治過去被視為李明博在任首爾市長時的重要政績。

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