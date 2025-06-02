恐遭朴寶劍粉絲提告！金文洙訪濟州島造勢　穿《苦盡》梁寬植外套

▲國民力量南韓總統候選選人金文洙2日前往濟州島，身穿韓劇男主角同款招牌外套登台造勢。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明（3）日實施總統大選，受到前總統尹錫悅發布戒嚴而遭罷免下台的影響，執政黨國民力量選情相當低迷。在選前倒數最後一天，國民力量候選人金文洙前往濟州島造勢，他身穿韓劇《苦盡柑來》男主角梁寬植的招牌紅色運動外套，將自己比喻成為家庭付出的好男人，痛批對手李在明道德瑕疵。

根據韓媒《News1》、《Money Today》，金文洙今（2）日前往濟州島東門市場造勢，而因濟州島是今年爆紅Netflix韓劇《苦盡柑來》的故事背景，他造勢時更身穿男主角梁寬植（朴寶劍飾）在劇中和宣傳海報所穿的招牌紅色運動外套，強調自己「只穿梁寬植的衣服，而不穿防彈背心」。

金文洙一登場就喊道，「濟州島的各位，您們『辛苦了』（폭싹 속았수다，韓劇苦盡柑來的韓文劇名，為濟州島方言）」；舞台後方所懸掛的橫幅，更是寫道，「向大韓民國所有的梁寬植、吳愛純加油打氣」、「我為我老婆感到驕傲」。

金文洙所穿的白色T-Shirt也寫著「為大韓民國感到驕傲」。金文洙在濟州島造勢時，全面痛批主要競爭對手、共同民主黨候選人李在明。他暗諷，「有些人穿著防彈背心，甚至因為內心惶恐不安、犯太多罪，而蓋上防彈玻璃。（李在明）滿頭大汗，現在甚至不惜修訂防彈法。」

▲共同民主黨南韓總統參選人李在明的妻子金惠京。（圖／VCG）

面對進步派媒體人兼作家柳時敏（前盧武鉉財團理事長）失言、稱妻子薛蘭瑛（音譯）「瘋了」，金文洙更將炮火進一步對準李在明的妻子金惠京，「至少過去我當京畿道知事的8年來，我的妻子（薛蘭瑛）從來就不曾違法使用（公費）法人信用卡。」

金文洙表示，「至於我的女兒則是從事社工（社會福祉師），協助那些老人和長輩，儘管每個月薪水不多，卻仍老實過生活，從來就不曾非法賭博，或是在網路上亂罵髒話。」

金文洙痛批李在明「上樑不正下樑歪」。他向選民指出，「像李在明的家庭，光是爸爸（李在明）就面臨5起訴訟，而妻子則是因使用法人信用卡而獲判有罪，至於兒子則是賭博慣犯，像是這樣的罪犯家庭，能夠讓他們當選總統嗎？」

▼金文洙魔改韓劇《苦盡柑來》海報。（圖／翻攝自X）

▲韓劇《苦盡柑來》宣傳海報。（圖／翻攝自Netflix）

金文洙在社群平台Instagram、X的官方帳號中，更是於2日上傳一張從韓劇《苦盡柑來》翻改的海報，金文洙的頭直接覆蓋男主角梁寬植、其妻子薛蘭瑛則是覆蓋住女主角吳愛純（IU李知恩飾演），並在海報嘲諷李在明的競選台詞，稱「金文洙才是真的」，使粉絲們氣得直跳腳。

南韓網友留言，「朴寶劍和節目製作團隊不排除提告」、「啊～西八，我的眼睛」、「請粉絲們把憤怒轉化為投票的力量」、「希望大選後不會再看到你」。

另外，金文洙也於2日造訪濟州島四三事件和平公園，不過卻始終未針對過去失言道歉，令四三事件罹難者家屬相當憤怒。據悉，金文洙擔任雇用勞動部長時，曾於去年8月在國會稱，「（四三事件）是否定大韓民國建國體制的共產暴動」。