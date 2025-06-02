李在明喊「重返青瓦台」！力拚100天內搬家整修：龍山只是過渡站

▲李在明表示，未來當選總統後，會將辦公室遷回青瓦台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓將於明（3）日實施總統大選，其中共同民主黨候選人在封關民調時奪下逼近50%的支持率，有望當選新任總統。對於未來當選南韓總統後將會前往哪裡辦公？李在明表示，未來仍將回到位於首爾市龍山區的總統辦公室，同時也將推動青瓦台裝潢工程，力拚在100天以內「重返青瓦台」。

根據韓媒《東亞日報》今（2）日報導，由於南韓前總統尹錫悅已於今年4月初因發布緊急戒嚴而遭罷免下台，造成目前總統一職空缺，因此若是開票結束後當選總統，將會在隔天（4日）前往國會宣誓就職，其中並無過渡團隊協助，因此李在明將會暫時在尹錫悅所遷建的首爾龍山總統辦公室執政。

▲共同民主黨候選人李在明2日前往首爾造勢。（圖／達志影像／newscom）

李在明5月30日在某YouTube節目上透露，「將會先小心翼翼使用（龍山總統辦公室），力拚儘快完成青瓦台的整修作業，再度搬遷至青瓦台內辦公。青瓦台是最適合南韓總統辦公的地點，不僅具有其象徵性和文化價值，在國防安全上更加合適。」

李在明也曾於4月18日在共同民主黨黨內提名初選辯論時，透露未來當選南韓總統後將會暫時延用龍山總統辦公室，並迅速推動青瓦台整修。李在明競選團隊關係人士則表示，「最快將力拚在就職總統100天以內重回青瓦台」；其他核心關係人士也透露，「因為青瓦台與民館還未曾對外公開，因此可以在更快的時間點，重回青瓦台辦公。」

至於總統官邸將定居何處？李在明方面表示，將會從目前的首爾市龍山區漢南洞官邸、位於三清洞的國務總理公館或安全家屋去做選擇。據悉，目前李在明的私人住處位於仁川市桂陽區。

▲尹錫悅2022年3月當選總統後，推動將辦公處遷至位於首爾市龍山區的國防部大樓，並稱之為總統辦公室。（圖／達志影像）

不過，報導也提到，李在明曾經在政見中承諾，未來將推動總統辦公室遷移至世宗特別自治市的計畫，而他也曾於5月31日前往世宗市造勢時承諾，當選後將推動修憲，在經過全民談判與協商後，將總統辦公室遷移至世宗，以此達成國土發展均衡。

至於國民力量候選人金文洙則表示，未來一旦當選南韓總統，則將繼續沿用尹錫悅政府時期位於首爾市龍山區的總統辦公室，並遷入尹錫悅遷建的漢南洞官邸。