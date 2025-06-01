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郵輪滯留影響旅客權益　交通部預告定型化契約草案

▲▼歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／航港局提供）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後郵輪旅遊受歡迎，糾紛案件也層出不窮。交通部預告訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案，涵蓋19點應記載事項、6點不得記載事項，像是因不可抗力或不可歸責於郵輪公司事由的應變措施、郵輪上購物及消費糾紛處理方式等，另不得記載航程、價格、餐飲等服務內容「僅供參考」或使用其他不確定用語文字。

歌詩達郵輪莎倫娜號4月8日搭載3536名旅客，從基隆港出發前往日本沖繩及石垣島，期間因機械故障，郵輪滯留沖繩那霸港，不只取消石垣島行程，原訂11日抵台卻延至12日，引發旅客怨言。無獨有偶，亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）去年12月因船隻故障滯留那霸，船上4000多名旅客行程受影響。

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過去郵輪旅遊僅有觀光署訂定的「郵輪國外旅遊定型化契約」，主要適用於團體旅客，航港局2021年起著手訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」，主要適用於個人旅客。

交通部表示，鑑於國人近年來參加郵輪旅遊風氣日益興盛，郵輪旅遊市場呈現快速成長趨勢，交通部2020年公告「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，以作為旅行業辦理郵輪國外團體旅遊時法令依據，為保障單純購買郵輪船票的個別旅客權益，參考國際機票交易重要須知範本，訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

交通部表示，此草案為強化消費者保障機制，以健全郵輪旅遊市場秩序，經審認有必要縮短預告期為7日，對公告內容有意見者，可於期限內陳述意見，預告期限結束後倘無接獲意見，接著須函報行政院消費者保護處進行審查。另消保處有內部審查程序，因此無法確定何時可上路。

此次訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案中，應記載事項共有19點，包括當事人；契約審閱期間；郵輪船票交易之定義；廣告責任；船名、航次與航程；船票費用、繳費時期及繳費方式；旅客變更契約；旅客解除契約；因可歸責於郵輪公司之事由致變更契約；因可歸責於郵輪公司之事由致契約解除；因可歸責於郵輪公司之事由致航程延誤。

另外，因不可抗力或不可歸責於郵輪公司事由之應變措施；旅客投保郵輪保險；退費作業事宜；郵輪上購物及消費糾紛之處理方式；郵輪船票交易消費爭議處理；個人資料之保護；有利於旅客之解釋原則；約定準據法及合意管轄法院。

至於不得記載事項6點，包括不得記載郵輪船票之航程、價格、餐飲等服務內容「僅供參考」或使用其他不確定用語之文字；不得記載郵輪公司對旅客所負義務排除原刊登之廣告、宣傳文件、航程表、產品說明書等內容；不得記載排除旅客之任意解除、終止契約之權利；郵輪公司除收取約定之郵輪船票費用外，不得記載以其他方式變相或額外加價。

另外，不得記載郵輪公司免除或減輕依消費者保護法、民法、定型化契約所載或其他相關法規規定應履行之義務；不得記載其他違反誠信原則、平等互惠原則等不利旅客之約定。

此外，交通部指出，對於郵輪規範，我國航政機關管轄範圍僅及於我國籍船舶或外國籍船舶來台、在我國境內載運客貨的行為；如以FLY-CRUISE方式搭乘航空器至國外搭乘郵輪者，非屬我國航政機關管轄範圍。

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