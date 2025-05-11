豪華郵輪爆命案！單身派對變大亂鬥「特技演員被打死」　警逮2人

▲英國豪華郵輪「MSC Virtuosa」近日傳出命案。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

英國一艘豪華郵輪「MSC Virtuosa」日前航行至比利時途中，在英國海域內驚傳命案。60歲的梅瑟姆（James Messham）在船上疑似捲入一起衝突後死亡，英國警方目前已逮捕第二名涉案男子，案件仍在進一步調查中。

綜合外媒報導，這起事件發生在3日晚上約8點半，當時郵輪正從南安普敦出發、準備前往比利時。事發時船上聚集大量參加單身派對（stag and hen dos）的乘客，氣氛混亂，有目擊者表示登船不久就發生多起酒後鬥毆。梅瑟姆在一場衝突中倒地，儘管船上一名軍醫第一時間試圖急救，仍不治身亡。

警方已於案發後逮捕一名57歲的男子，並以謀殺嫌疑對其展開調查，該人已獲釋等待進一步訊問。而近日又有一名56歲男子於倫敦被捕，涉嫌過失殺人，目前仍被羈押中。當局呼籲當時在船上的乘客提供更多線索，以釐清案情。

報導指出，梅瑟姆是英國歷史悠久的「死亡之牆（Wall of Death）」摩托特技表演家族第四代傳人，朋友們紛紛在社群媒體上致哀，形容他是「真正的表演家」、「隨時願意伸出援手的老好人」。他的朋友卡特（Joby Carter）感嘆，「他是個正直、平易近人的人，這個消息讓人心碎。」