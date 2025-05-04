國際郵輪連續3年累積20航次來台　明年享旅客服務費減免

▲超五星級探索郵輪「星凝天蝕2號」上月搭載174名歐美遊客停靠花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後不僅航空客運量回流，郵輪來台航次也增多，為吸引更多郵輪來台，台灣港務公司疫後祭出多項獎勵措施，近日公告2026年國際客船優惠措施，包括碼頭碇泊費、旅客服務費減免，其中，同一郵輪品牌連續3年在台營運，每年累積航次達到20次（含）以上者，自第4年起每一旅客減免旅客服務費50元。

根據台灣港務公司船期預報，去年約有207航次國際郵輪來台，旅客量約90萬人次，約為疫情前2019年105.5萬人次的8成5。今年共有290航次郵輪來台（母港177航次、掛靠港113航次），其中，基隆港有238航次、高雄港35航次、花蓮港9航次、安平港1航次、澎湖港2航次、蘇澳港5航次，預估可帶來逾98萬人次旅客來台。

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此外，去年0403地震衝擊花蓮交通及觀光，花蓮港18艘次國際郵輪全數取消，減少約2.2萬人次旅客。儘管觀光客最愛的太魯閣國家公園尚未恢復，今年花蓮港仍有9航次郵輪來台，均為掛靠港，預估可帶來逾4000人次到訪。

為吸引更多郵輪來台，台灣港務公司疫後祭出多項獎勵措施，近日公告2026年國際客船優惠措施，基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、安平港、澎湖港、蘇澳港持續享有首航優惠及一程多港優惠，自2012年3月1日起無靠泊台灣港群紀錄的國際郵輪，該航次碼頭碇泊費全免；同一航次靠泊台灣港群兩個（含）以上港口的國際郵輪，所靠港口碼頭碇泊費全免。

在服務費減免部分，港務公司公告，靠泊蘇澳、台中、安平港的國際郵輪，旅客服務費全免；靠泊花蓮、澎湖港國際郵輪，旅客服務費7折；基隆及高雄港則是同一國際郵輪於同一港口靠泊累計達目標航次後，第一航次起旅客服務費7折，其中基隆目標為15航次、高雄為8航次。

另外，為鼓勵郵輪帶動國際旅客來台，以基隆、高雄、花蓮港為母港的國際郵輪，該航次外籍旅客占全船旅客30％（含）以上，所有旅客享減免旅客服務費100元。而明年各港口也新增同一郵輪品牌連續3年在台營運，每年累積航次達到20次（含）以上，從第4年起，自第一航次起每一旅客減免旅客服務費50元。