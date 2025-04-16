郵輪滯留影響旅客權益　航港局增訂定型化契約規範

▲歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，因機械故障在沖繩的那霸滯留。（示意圖／台灣港務公司提供）

記者周湘芸／台北報導

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，因機械故障在沖繩的那霸滯留，影響3000多名旅客。交通部長陳世凱今於立法院表示，目前協助旅客談到每人200美元補償金，現也修訂郵輪行程定型化契約，預計今年暑假前可適用。

歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3536名旅客，從基隆港出發前往日本沖繩及石垣島，期間因機械故障，郵輪滯留沖繩那霸港，不只取消石垣島行程，原訂11日抵台卻延至12日，引發旅客怨言。無獨有偶，亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）去年12月因船隻故障滯留那霸，船上4000多名旅客行程受影響。

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立委洪孟楷今於立法院質詢表示，歌詩達郵輪莎倫娜號8日因機械故障，導致3000多人被困在沖繩，下一班次也被迫取消 ，目前是否提供合理補償方案給旅客？此外，隨著郵輪活動蓬勃發展，交通部是否應研擬一套標準，讓旅客預先有保障措施，也讓業者依規所循。

陳世凱表示，此次事件目前已經談到每人200美元補償。至於相關標準過去沒有那麼全面，現在正在修訂中，預計暑假之前可完成。

航港局長葉協隆表示，已訂定定型化契約應記載及不得記載事項，並完成草案呈報交通部當中。

航港局航務組長賴炳榮指出，過去郵輪旅遊僅有觀光署訂定的「郵輪國外旅遊定型化契約」，這主要適用於團體旅客，航港局2021年起著手訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」，內容與觀光署版本差異不大，主要適用於個人旅客，經與消基會、郵輪公會多次討論，14日已送至交通部。

