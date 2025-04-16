關稅政策影響貨運進出口　交長曝2可能：恐釀塞港或停頓

▲交通部今赴立法院進行「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」專題報告。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部今赴立法院進行「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」專題報告。有立委指出，交通部應主動向行政院爭取特別預算。交通部長陳世凱表示，關稅政策後續有2個可能，第一是大量貨物從台灣進出造成塞港，另一個是突然停頓下來；至於觀光方面，有2觀察指標，包括郵輪跟航空開票下降，以及國內訂房率下降，目前都還沒有。

行政院正研擬特別條例內容及編列880億元產業支持方案的特別預算，立委洪孟楷今質詢表示，交通部對於關稅的因應措施過於保守，內部報告提到將爭取東南亞轉運，提出獎勵誘因，現在行政院880億元特別預算可望增加，交通部是否爭取？

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陳世凱表示，目前對於關稅的影響還在觀察中，上周整體貨物運量降低5%，現在又增加5%，雖然幅度不大，但變化快速。他指出，後續有2個可能，第一是大量貨物從台灣進出造成塞港，另一個是突然停頓下來，目前交通部針對2種情形都在準備，沒人要來就要鼓勵，較多的時候就希望港務公司先把空間盤點出來。

陳世凱也說，目前因應關稅的措施都在滾動檢討，交通產業還沒有這麼大衝擊。至於觀光業則有2指標，包括郵輪跟航空開票下降，以及國內訂房率下降，目前都還沒有，會隨時關注變化，有需要就會向行政院提出。