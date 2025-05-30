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目睹自己被裝進屍袋！美國男「暴斃後復活」　曝死亡45分鐘景象

▲▼目睹自己被裝進屍袋！美國男「暴斃後復活」　曝死亡45分鐘景象。（圖／翻攝自TikTok ）

▲男子聲稱在死亡的45分鐘內，他靈魂出竅，看見醫護人員把自己的「屍體」裝進屍袋。（圖／翻攝自TikTok ）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子在TikTok自稱自己擁有「死而復生」的經歷，當時他因為藥物產生劇烈副作用，突然在一間餐廳的廁所倒下，當場失去生命跡象，醫護人員甚至直接將他裝進屍袋準備送走，沒想到卻意外在最後一刻發現他還活著。據悉，醫生認為他「死亡」了45分鐘。

根據《美國快報》報導，帳號@after.life.echoes的美國男子在TikTok分享這個驚人經歷。他曾是一名健美選手，但是日前因為服用藥物發生不良反應，全身抽搐，隨後在餐廳廁所倒地，失去呼吸心跳。而他被發現時，身體甚至已經開始失去溫度。

男子表示，在失去意識期間，他感覺自己的靈魂出竅，脫離身體，從高處俯視現場情況。他看到醫護人員將自己「屍體」裝進屍袋後搬上救護車。他直言，「就像在看一場電影，那個人看起來是我，但我明明就正在旁邊看著，感覺那根本不是我。」他也透露，自己有電視與電影的背景，當下反而覺得整個場景就像導演刻意安排的一齣戲。

當他的身體被送上救護車後，突然看到一道光，緊接著恢復意識。他隨後聽到救護人員大喊，「這個人還活著！」這時他才意識到，原來自己「親眼目睹了自己的死亡過程」。

醫護人員立刻打開屍袋，並發現男子還活著。而根據醫生推斷，他失去呼吸心跳的時間長達45分鐘。

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