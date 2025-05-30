川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

▲法院否決川普頒布的對等關稅，令白宮的經濟政策陷入困境。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦法院28日裁定，美國總統川普無權依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對全球商品課徵大規模關稅，阻止川普在4月2日頒布的對等關稅措施生效。CNN分析，法院的這項對川普的「三腳凳式」經濟政策帶來了嚴重打擊。儘管白宮聲稱將提出上訴並擬定替代策略，但裁決已動搖美國對外談判的信心，並使川普未來的財政規劃與選戰主軸面臨更大不確定性。

「經濟三腳凳」痛失一腿 川普經濟政策嚴重失衡

CNN將川普的經濟政策形容為一張「三腳凳」，依賴關稅、支出削減，以及減稅3大支柱，而關稅則是其中的重中之重。如今，法院裁決阻止其以緊急權力徵收10%普遍性關稅、「解放日」關稅與抗芬太尼關稅，等同椅子「失去了其中一條腿」。多位白宮官員透露，儘管川普仍握有其他手段，但失去這項核心工具無疑是一大打擊。

儘管如此，現階段看來，川普的經濟政策不會因法院裁決而轉向。白宮內外盟友均稱，在提出上訴和採用替代方案之間，川普可能會加強貿易戰力道。一名官員更表示，「法院在各個方面都是顯而易見的阻力，但到目前為止，我們未在任何其他議題讓步。」CNN分析，這項裁決顯示川普史無前例的關稅政策飽受質疑，其不確定性恐讓川普整套經濟政策規劃崩潰。

川普以對等關稅逼迫美國的貿易夥伴坐到談判桌前。理論上來說，這些貿易協議可能為更多美國商品打開外國市場。然而，白宮憂心裁決可能影響正在進行的貿易談判，包括至少2項可能在本周宣布的協議。官員28日晚間急速致電相關單位，強調華府認為情況未變，應保持談判進度和緊迫性。然而，美國的貿易夥伴卻可能想先評估情勢再談。一位前政府高官告訴CNN，「這在最糟糕的時刻破壞了他們（華府）的整個戰略。」

▲關稅是川普減稅的資金來源，一旦失去關稅，美國的財政平衡恐難為繼。（圖／路透）

攸關財政平衡！關稅收入是川普經濟計畫關鍵

關稅不僅是貿易工具，也是財政來源。川普計劃透過關稅收入，作為其大規模減稅計畫的財政支撐來源，預估每年可為美國政府增加約1500億美元的收入，藉此在不大幅擴增聯邦赤字的情況下，協助彌補4兆美元減稅與醫療補助縮減帶來的財政缺口、推動經濟成長與市場穩定。然而，隨著關稅被法院削弱，共和黨恐被迫縮減減稅規模或加大支出削減，增加立法難度。

目前，川普政府面臨貿易政策反覆、與DOGE有關的法律糾紛，以及黨內對「大而美」減稅法案分歧嚴重的狀況，令外界對川普是否具備足夠的紀律與政治支持落實經濟計畫產生質疑；川普盟友馬斯克也公開批評「大而美」減稅法案對債務造成的壓力可能抵銷節支成效。分析指出，若法律途徑未果，川普政府恐須縮減減稅規模或加強削減支出，才能透過參議院的預算協調程序推進相關立法。

▲川普援引IEEPA課稅的做法被法院否定，團隊目前考慮改用其他法源作為根據。（圖／路透）

繞過法院限制！川普聊啟動備用關稅路徑

面對法院對總統徵收全面關稅權力的否定，川普團隊正研擬改以《貿易法》第232、301或122條等法案作為替代，以重新實施關稅。其中，第122條可在無需調查情況下迅速上路，雖然有效期僅150天，但被視為繞過司法挑戰的最直接途徑；而第301條則需針對貿易夥伴進行調查，執行時間較長。

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）強調，政府對上訴勝訴仍有信心，因此白宮目前尚未正式啟動替代方案，但若有需要，團隊已擬定「3、4種策略」可供使用。分析師指出，川普政府此前曾依第232條對鋼鐵等產品徵收25%關稅，且相關政策未受此次裁決波及，未來或成為繞道實施關稅的主軸，並擴大適用範圍，凸顯川普政府仍握有一定貿易政策操作空間。

上訴與談判同步推進 法律戰加劇關稅不確定性

法院裁決雖對川普政府徵收普遍性關稅構成打擊，但上訴程序仍在進行，推測最終可能會進入最高法院審理。相關裁決也使川普與外國達成的雙邊貿易協議前景更加黯淡，目前僅與英國與中國達成初步框架。專家指出，美方貿易夥伴可能預見裁決結果，選擇觀望甚至撤回談判，導致協議陷入停滯。

對企業與消費者而言，法院判決未能提供更多穩定性，反而加劇對未來政策走向的疑慮。儘管裁決可能預示關稅取消的可能性，但政府仍可依其他法源再度實施關稅，未來政策走勢愈加撲朔迷離。專家形容，這場貿易攻防如同「打地鼠遊戲」，唯一能確定的，是美國持續讓全球貿易夥伴陷入不安與不確定。