　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲法院否決川普頒布的對等關稅，令白宮的經濟政策陷入困境。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦法院28日裁定，美國總統川普無權依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對全球商品課徵大規模關稅，阻止川普在4月2日頒布的對等關稅措施生效。CNN分析，法院的這項對川普的「三腳凳式」經濟政策帶來了嚴重打擊。儘管白宮聲稱將提出上訴並擬定替代策略，但裁決已動搖美國對外談判的信心，並使川普未來的財政規劃與選戰主軸面臨更大不確定性。

「經濟三腳凳」痛失一腿　川普經濟政策嚴重失衡

CNN將川普的經濟政策形容為一張「三腳凳」，依賴關稅、支出削減，以及減稅3大支柱，而關稅則是其中的重中之重。如今，法院裁決阻止其以緊急權力徵收10%普遍性關稅、「解放日」關稅與抗芬太尼關稅，等同椅子「失去了其中一條腿」。多位白宮官員透露，儘管川普仍握有其他手段，但失去這項核心工具無疑是一大打擊。

儘管如此，現階段看來，川普的經濟政策不會因法院裁決而轉向。白宮內外盟友均稱，在提出上訴和採用替代方案之間，川普可能會加強貿易戰力道。一名官員更表示，「法院在各個方面都是顯而易見的阻力，但到目前為止，我們未在任何其他議題讓步。」CNN分析，這項裁決顯示川普史無前例的關稅政策飽受質疑，其不確定性恐讓川普整套經濟政策規劃崩潰。

川普以對等關稅逼迫美國的貿易夥伴坐到談判桌前。理論上來說，這些貿易協議可能為更多美國商品打開外國市場。然而，白宮憂心裁決可能影響正在進行的貿易談判，包括至少2項可能在本周宣布的協議。官員28日晚間急速致電相關單位，強調華府認為情況未變，應保持談判進度和緊迫性。然而，美國的貿易夥伴卻可能想先評估情勢再談。一位前政府高官告訴CNN，「這在最糟糕的時刻破壞了他們（華府）的整個戰略。」

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲關稅是川普減稅的資金來源，一旦失去關稅，美國的財政平衡恐難為繼。（圖／路透）

攸關財政平衡！關稅收入是川普經濟計畫關鍵

關稅不僅是貿易工具，也是財政來源。川普計劃透過關稅收入，作為其大規模減稅計畫的財政支撐來源，預估每年可為美國政府增加約1500億美元的收入，藉此在不大幅擴增聯邦赤字的情況下，協助彌補4兆美元減稅與醫療補助縮減帶來的財政缺口、推動經濟成長與市場穩定。然而，隨著關稅被法院削弱，共和黨恐被迫縮減減稅規模或加大支出削減，增加立法難度。

目前，川普政府面臨貿易政策反覆、與DOGE有關的法律糾紛，以及黨內對「大而美」減稅法案分歧嚴重的狀況，令外界對川普是否具備足夠的紀律與政治支持落實經濟計畫產生質疑；川普盟友馬斯克也公開批評「大而美」減稅法案對債務造成的壓力可能抵銷節支成效。分析指出，若法律途徑未果，川普政府恐須縮減減稅規模或加強削減支出，才能透過參議院的預算協調程序推進相關立法。

▲▼美國總統川普宣布針對加拿大、墨西哥、中國徵收或加徵關稅。（圖／路透）

▲川普援引IEEPA課稅的做法被法院否定，團隊目前考慮改用其他法源作為根據。（圖／路透）

繞過法院限制！川普聊啟動備用關稅路徑

面對法院對總統徵收全面關稅權力的否定，川普團隊正研擬改以《貿易法》第232、301或122條等法案作為替代，以重新實施關稅。其中，第122條可在無需調查情況下迅速上路，雖然有效期僅150天，但被視為繞過司法挑戰的最直接途徑；而第301條則需針對貿易夥伴進行調查，執行時間較長。

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）強調，政府對上訴勝訴仍有信心，因此白宮目前尚未正式啟動替代方案，但若有需要，團隊已擬定「3、4種策略」可供使用。分析師指出，川普政府此前曾依第232條對鋼鐵等產品徵收25%關稅，且相關政策未受此次裁決波及，未來或成為繞道實施關稅的主軸，並擴大適用範圍，凸顯川普政府仍握有一定貿易政策操作空間。

上訴與談判同步推進　法律戰加劇關稅不確定性

法院裁決雖對川普政府徵收普遍性關稅構成打擊，但上訴程序仍在進行，推測最終可能會進入最高法院審理。相關裁決也使川普與外國達成的雙邊貿易協議前景更加黯淡，目前僅與英國與中國達成初步框架。專家指出，美方貿易夥伴可能預見裁決結果，選擇觀望甚至撤回談判，導致協議陷入停滯。

對企業與消費者而言，法院判決未能提供更多穩定性，反而加劇對未來政策走向的疑慮。儘管裁決可能預示關稅取消的可能性，但政府仍可依其他法源再度實施關稅，未來政策走勢愈加撲朔迷離。專家形容，這場貿易攻防如同「打地鼠遊戲」，唯一能確定的，是美國持續讓全球貿易夥伴陷入不安與不確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」
55刀砍爆頭顱！他當場喪命　兇手逃死
小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍
簽名潦草？南投選委會剔除連署書惹議　中選會調查6月2日出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

快訊／真子公主生了！　日本宮內廳證實：皇室第一位外孫

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

高規格禮遇！普丁克宮接見安倍遺孀　安倍昭惠收到花束感動落淚

蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」對戰3.3m大蟒蛇

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚　演化最初目的曝光

1小時賺30萬！美國女靠「包水餃」致富　祕訣大公開

美8歲男童頭痛「隔天突病逝」！染致命細菌　MRI曝：入侵整片大腦

輝達設上海辦公室！美參議員關切致函黃仁勳　輝達回應了

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

快訊／真子公主生了！　日本宮內廳證實：皇室第一位外孫

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

高規格禮遇！普丁克宮接見安倍遺孀　安倍昭惠收到花束感動落淚

蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」對戰3.3m大蟒蛇

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚　演化最初目的曝光

1小時賺30萬！美國女靠「包水餃」致富　祕訣大公開

美8歲男童頭痛「隔天突病逝」！染致命細菌　MRI曝：入侵整片大腦

輝達設上海辦公室！美參議員關切致函黃仁勳　輝達回應了

科技公司CEO預警：50%白領新人恐遭淘汰　學會與AI共事成關鍵能力

行政院通令各級機關、地方政府　禁軍公教持有大陸居住證

已婚消防助理員涉性侵2女！「闖紅燈」偷拍不雅片　判決結果出爐

藝人亮哲爸爸是前射箭國手　陳志洋風雨中出賽世壯運

八點檔女星剪女兒睫毛！她嚇醒「大哭送急診」 醫生一問真相嘆氣

「小換大」族群出籠　台南總價1800萬起換屋宅正夯

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

55刀爆頭砍死麻吉！只因「賺得多」被拱請客　兇煞判無期再續押

做賊喊抓賊！2監委被爆「曾彈劾濫用公務車」　藍轟：雙標令人厭惡

蔡依林MV預告 「超兇上圍炸出」開到肚臍　家寧男閨蜜嗨喊：Mommy

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

國際熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

喊卡不到一天！　川普對等關稅暫允繼續徵收

白宮：美國需要水電工，而不是哈佛LGBTQ碩士

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

台男在韓又遭逮　偷拍國情院！疑是親中間諜

即／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

打臉川普　美法院阻止哈佛招收外籍學生禁令

1小時賺30萬　女靠「包水餃」致富

洛杉磯8歲神童！　智商159堪比愛因斯坦

輝達帶頭美股收高！　對等關稅暫允徵收埋變數

更多熱門

相關新聞

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

日本秋篠宮文仁親王與紀子妃的長女小室真子婚後與丈夫移居美國，宮內廳30日證實，兩人已在美國迎來第一個孩子。

路透：川普擴大軍售台灣！籲在野黨勿擋預算

路透：川普擴大軍售台灣！籲在野黨勿擋預算

1小時賺30萬　女靠「包水餃」致富

1小時賺30萬　女靠「包水餃」致富

美8歲男童頭痛「隔天病逝」！染致命細菌

美8歲男童頭痛「隔天病逝」！染致命細菌

輝達上海設辦公室　美參議員致函黃仁勳

輝達上海設辦公室　美參議員致函黃仁勳

關鍵字：

美國北美要聞川普對等關稅關稅戰經濟三腳凳

讀者迴響

熱門新聞

家寧被爆「海邊上空親密照」！

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

周杰倫公開找房子！

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面